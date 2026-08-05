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Candela Arizaga rompió el silencio tras el escándalo con Facundo Moyano: "Tengo errores como cualquiera"

Tras recibir el alta medica, la novia del ex diputada se expresó a través de su Instagram. En su descargo reveló cómo se encuentra su mascota y agradeció el apoyó que recibió.

Candela Arizaga rompió el silenció: tengo errores

Candela Arizaga rompió el silenció: "tengo errores"

Candela Arizaga, la joven que apareció corriendo sobre avenida del Libertador, rompió el silencio en sus redes sociales. Le escribió a sus seguidores para llevarles tranquilidad.

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Antes del mensaje de Candela, el episodio generó un fuerte impacto por las imágenes que se viralizaron de la joven corriendo semidesnuda por la vía pública. El hecho terminó con la modelo internada en el Hospital Pirovano y con Facundo Moyano detenido por lesiones leves y privación ilegitima de la libertad en una alcaldía.

Tras varias horas de silencio, Candela finalmente se expresó a través de sus redes sociales. Con una placa negra, escribió: "Ya estoy bien. Mi mascota también lo está. Gracias a todos los que se preocuparon. Tengo errores como cualquiera. A la gente que me bardea le deseo mucho amor".

Captura: redes sociales

Captura: redes sociales

De acuerdo con lo publicado en los medios, la joven de 23 años estuvo encerrada durante 48 horas consumiendo cocaína junto al sindicalista, y tras sufrir una descompensación seguido de alucinaciones abandonó el lujoso complejo de 21 pisos ubicado sobre Avenida Libertador y corrió semidesnuda detrás de su perrito "Mafia".

Según las imágenes que mostraron en el programa A la Barbarrosa, Facundo Moyano intentó reducirla, sin embargo la joven escapó. Tras ser atendida por el SAME, la joven fue trasladada al Pirovano y debieron hacerle un lavado de estómago y suministrarle suero.

Candela Arizaga recibió el alta médica

Tras recibir el alta medica, Arizaga declaró en el establecimiento médico que Moyano "no le pegó" y las autoridades remarcaron que tanto ella como su pareja estaban "bajo el efecto de estupefacientes". En este marco, el exdiputado nacional permanece detenido por el delito de "lesiones leves en contexto de violencia de género agravadas por la privación de la libertad".

En tanto, el abogado de la modelo, Diego Storto, habló en C5N y aclaró que su representada manifestó sus dichos cuando estaba recibiendo las primeras atenciones médicas: "Claramente la declaración testimonial fue interrumpida varias porque, pese a no me gusta usar estos términos, fue una noche demasiado exaltada para ambos. El resultante de esto no la deja declarar todavía bien".

Las autoridades judiciales indicaron que, hasta el momento, no se ha registrado ninguna denuncia formal por violencia de género ni por agresiones físicas por parte de la mujer contra Moyano. No obstante, la fiscalía de turno tomó intervención para determinar con precisión las circunstancias en que se desarrollaron los hechos dentro del inmueble. Pocas horas más tarde, el fiscal pidió la detención por "lesiones leves".

Como parte del protocolo de investigación, la Justicia analizará las cámaras de seguridad públicas y privadas del sector en Avenida del Libertador para reconstruir la secuencia exacta de la salida de la pareja. Asimismo, se aguarda la evolución médica de la joven para tomarle declaración testimonial, un elemento considerado clave para el avance de la causa.

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