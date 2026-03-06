Se terminó la espera: Tini Stoessel y Rodrigo de Paul confirmaron cuándo se casan La cantante fue sorprendida en vivo mientras brindaba una entrevista para un medio de Paraguay. "Tenemos ganas de casarnos. Ya está", dijo ella. + Seguir en







Lo confirmaron por videollamada

La cantante Tini Stoessel protagonizó un momento inesperado durante una entrevista cuando recibió una llamada en vivo de su novio, el futbolista Rodrigo De Paul. Su charla terminó confirmando los rumores de casamiento y parece que ya tienen fecha.

Tini se hizo presente en un programa de Paraguay, y en plena entrevista, su teléfono comenzó a sonar: “¡Ay, me está llamando! Amor, estoy en vivo”, lanzó rápidamente la artista al atender, antes de ponerlo en situación. Con picardía, agregó: “Nos están preguntando si nos casamos, pero yo todavía no dije nada”, anticipándose a lo que pudiera decir el mediocampista.

En ese instante, la conductora del programa intervino y aclaró el motivo de la pregunta: “Le preguntamos por este anillo”. La artista, entre risas, explicó que el detalle había despertado la curiosidad de todos en el estudio: “Dicen que les llamó mucho la atención”.

Del otro lado del teléfono, De Paul reaccionó con sorpresa: “¿Es una pregunta para mí?”. En ese momento, el conductor Quique tomó el celular de la cantante, enfocó al jugador en primer plano y lanzó la frase que desató el momento más comentado de la entrevista: “Tini nos dijo que se casa con vos a fin de año”.

Antes de que el futbolista respondiera, la artista lo interrumpió de inmediato para desmentirlo: “¿Qué? Yo no dije eso”. Con cautela, el campeón del mundo respondió entre risas: “La conozco y no creo que haya dicho eso”.