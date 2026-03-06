IR A
IR A

Se terminó la espera: Tini Stoessel y Rodrigo de Paul confirmaron cuándo se casan

La cantante fue sorprendida en vivo mientras brindaba una entrevista para un medio de Paraguay. "Tenemos ganas de casarnos. Ya está", dijo ella.

Lo confirmaron por videollamada

Lo confirmaron por videollamada

La cantante Tini Stoessel protagonizó un momento inesperado durante una entrevista cuando recibió una llamada en vivo de su novio, el futbolista Rodrigo De Paul. Su charla terminó confirmando los rumores de casamiento y parece que ya tienen fecha.

La frase del Diez usada por el padre de Homs se hizo viral en redes.
Te puede interesar:

"Que la chup...": el padre de Camila Homs lanzó un duro comentario contra Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

Tini se hizo presente en un programa de Paraguay, y en plena entrevista, su teléfono comenzó a sonar: “¡Ay, me está llamando! Amor, estoy en vivo”, lanzó rápidamente la artista al atender, antes de ponerlo en situación. Con picardía, agregó: “Nos están preguntando si nos casamos, pero yo todavía no dije nada”, anticipándose a lo que pudiera decir el mediocampista.

En ese instante, la conductora del programa intervino y aclaró el motivo de la pregunta: “Le preguntamos por este anillo”. La artista, entre risas, explicó que el detalle había despertado la curiosidad de todos en el estudio: “Dicen que les llamó mucho la atención”.

Del otro lado del teléfono, De Paul reaccionó con sorpresa: “¿Es una pregunta para mí?”. En ese momento, el conductor Quique tomó el celular de la cantante, enfocó al jugador en primer plano y lanzó la frase que desató el momento más comentado de la entrevista: “Tini nos dijo que se casa con vos a fin de año”.

Antes de que el futbolista respondiera, la artista lo interrumpió de inmediato para desmentirlo: “¿Qué? Yo no dije eso”. Con cautela, el campeón del mundo respondió entre risas: “La conozco y no creo que haya dicho eso”.

Sin embargo, segundos después la propia Tini terminó reconociendo que la idea del casamiento está presente en la pareja. “Igual puede ser, tenemos ganas de casarnos. Eso sí lo podemos decir. Ya está”, confesó con total sinceridad.

Para cerrar el divertido intercambio, De Paul sumó una frase que volvió a encender las especulaciones sobre una posible boda: “Lo único que puedo decir es que a fin de año tengo vacaciones”

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Telefuturo/status/2029739353333698812&partner=&hide_thread=false

Noticia en desarrollo.-

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La nueva pareja de Jacob Elordi.

¿De nuevo en pareja? Con quienes estuvo Jacob Elordi y cual es la ex con la que estaría saliendo

Luciano Castro tiene decidido retomar las grabaciones de una serie de Sebastián Ortega

¿Nueva vida? Le dieron el alta a Luciano Castro, pero deberá continuar su rehabilitación

últimas noticias

Este mes tendrá varios Feriados para disfrutar y descansar

Confirmado: estos partidos de Buenos Aires tendrán feriado en marzo 2026

Hace 11 minutos
Las colocaciones realizadas por medios electrónicos suelen ofrecer un resultado algo más favorable.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 950.000 pesos a 30 días en marzo 2026

Hace 15 minutos
Hay un beneficio que se amplía y podrá utilizarse de lunes a viernes.

Cuál es la nueva ventaja que tiene Cuenta DNI para ahorrar más en marzo 2026

Hace 20 minutos
El Axor vuelve al mercado argentino con mejoras en tecnología, seguridad y eficiencia.

Mercedes-Benz relanzó el Axor en Argentina

Hace 26 minutos
Donald Trump, implacable contra Irán.

Trump aseguró que "no habrá acuerdo con Irán" y exigió "rendición incondicional"

Hace 35 minutos