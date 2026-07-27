La inesperada venganza de España a Argentina por la cancelación a Rosalía: "Boicot" La polémica con la artista española continúa vigente y ahora sus fanaticos buscan defenderla con un polémico ataque a una artista argentina: "No les daremos el gusto". Agregar C5N en









Efecto Rosalía: quieren cancelar a una argentina. Redes sociales

La cancelación a Rosalía de parte de los argentinos generó muchas repercusiones a nivel mundial y ahora los españoles quieren venganza. Ante los shows que se le vienen a la artista en el Movistar Arena y las supuestas devoluciones de entradas, buscan boicotear los conciertos de Futttura, lo que repercute directo contra Tini Stoessel.

La cantante española se presentará en el país el 1, 2, 4 y 6 de agosto en el país, luego de haber reposteado un video de la actriz Mia Khalifa con la canción La Perla de fondo. La grabación incluía un texto que decía que todo era mejor luego de que las “perlas” perdieran.

View this post on Instagram Después de esto, los argentinos hablaron muy mal de Rosalía, llamaron a no ir a sus recitales y, quieren declararla persona no grata. Todo eso por haber compartido un posteo que tenía burlas contra el país.

Ahora bien, en respuesta y venganza, los españoles quieren cancelar a Lali Espósito y María Becerra, pero como la primera en tener recitales en ese país es Tini, quieren hacerle un boicot a su tour Futtura, la cual se presenta en octubre. ¿Lograrán causar efecto con sus represalias?

Golpe a Rosalía: se conoció la cifra exacta de entradas que solicitaron devolución en Argentina El escándalo con Rosalía no para de escalar y ahora se conoció la cifra exacta de las personas que pidieron la devolución de las entradas del Movistar Arena, a pesar de que ninguna haya podido concretar el reembolso porque solo se podía un tiempo determinado después de adquirirlas.

EL DATO : Rosalía



De 50 mil entradas vendidas solo 100 pidieron devolución



Recién en @radiolared — Pilar Smith (@Pilarsmith) July 24, 2026 Sin embargo, la periodista Pilar Smith contó en radio La Red que solo 100 personas habían solicitado la devolución de los tickets. Cabe destacar que ninguna persona pudo confirmar su transacción debido a que debían haberse comprado en los últimos 10 días y los boletos se habían acabado en diciembre. De este modo, todas las teorías quedaron en la nada. Rosalía tendrá los cuatro shows a sala llena y no habrá devoluciones. Lo único que pueden hacer los fanáticos es revenderlas o directamente no asistir.