A lo Pimpinela: Messi, De Paul y Susana Giménez se suman al explosivo videoclip de Tini Stoessel El nuevo proyecto de la cantante promete romper moldes con un formato distinto. Las figuras argentinas se suman a la producción en Miami, en un cruce inesperado que ya generó furor en redes sociales. La historia, al estilo del dúo melódico, mostrará a los cuatro protagonistas compartiendo escenas que mezclan música, interpretación y sorpresa. + Seguir en







Un proyecto audiovisual involucra a Tini, De Paul, Messi y Susana.

Tini Stoessel lanzará un nuevo videoclip y los detalles sorprendieron a todos sus seguidores. Lionel Messi, Rodrigo de Paul y Susana Giménez serán los protagonistas de una historia "a lo Pimpinela". "Van a actuar los cuatro, pero no sé de qué viene el tema. Para eso fue Susana a Miami", aseguró el periodista Ángel de Brito.

Por ahora no se conocen más detalles sobre el nuevo proyecto de la artista, aunque está previsto que la grabación se realice en los próximos días. A pesar de que el fútbol y la actuación parecen mundos opuestos, ambos se unirán en el nuevo videoclip de Tini Stoessel, que promete revolucionar la industria. La amistad entre los jugadores y la buena relación con la diva de la tv argentina facilitaron el sueño de reunirlos en una misma producción.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de tini (@tinistoessel) El videoclip apostará por un formato innovador, con un fuerte componente de actuación. Según adelantaron desde la producción, se tratará de una ficción al estilo Pimpinela, en la que los cuatro protagonistas compartirán escenas interpretativas. Uno de los aspectos más llamativos será la participación de Susana Giménez, quien tendrá un rol activo en el video: bailará, aunque no cantará.

Si bien aún no se reveló el título de la canción, la propuesta busca sorprender con una combinación inédita de figuras y con guiños a clásicos de la televisión argentina, lo que promete generar gran impacto.

Los Pimpinela y Diego Maradona No es la primera vez que un jugador de la selección Argentina realiza una producción al estilo Pimpinela. En septiembre de 1986, un año antes del nacimiento de Lionel Messi, Maradona grabó junto a los hermanos Galán la canción "Querida amiga" en Milán. La historia entre el Diez y el dúo melódico dejó huellas tanto en la música como en lo personal.

En una cena en casa de los hermanos, Diego escuchó por primera vez una canción dedicada a las madres y pidió grabarla como homenaje a Doña Tota. La sesión se realizó en Milán, mientras él jugaba en el Nápoli, y el tema se incluyó en el álbum El Duende Azul, con versiones en español, portugués e italiano para alcanzar proyección internacional. Embed En paralelo, Maradona y Lucía Galán vivieron un romance a principios de los años ’80, cuando él brillaba en el Barcelona y Pimpinela comenzaba a ganar fama. La relación, que duró unos nueve meses, fue definida por Lucía como una “época linda” y se caracterizó por el buen vínculo con Doña Tota. El noviazgo terminó por la distancia y la decisión de Diego de volver con Claudia Villafañe, aunque entre ambos quedó una amistad y respeto que se mantuvo con el paso del tiempo.