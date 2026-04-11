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Gran Hermano: quién será el próximo eliminado de la casa según las encuestas

Con una placa multitudinaria y cambios de último momento, ya hay tendencias que marcan quiénes tienen más chances de abandonar el reality de Telefe el próximo lunes.

Las redes dejaron en evidencia que hay 3 jugadores próximos a irse del juego.

Las redes dejaron en evidencia que hay 3 jugadores próximos a irse del juego.

Redes sociales

Este lunes 13 de abril será la gala de eliminación en Gran Hermano Generación Dorada, en Telefe, y las encuestas de redes sociales anticipan la tensión entre los 8 nominados para salir de la casa.

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Esta vez habrá una doble placa: una será de voto negativo, donde el público elige quién quiere que abandone el reality, y en la que la puja se da entre Pincoya, "Titi", Nazareno, Daniela, La Maciel, Lola, Brian y Manuel.

Como sucede en cada definición, Fede Bongiorno lanzó su ranking de participantes según la imagen que tienen los usuarios, donde Lola Tomaszeuski tiene el porcentaje más alto de voto negativo, y el apoyo es del 14%. Le sigue Jessica "La Maciel" con un 21% de rechazo del público.

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Otro que se vio perjudicado esta semana en el juego es Brian Sarmiento, quien, según las opiniones en X, aparece con un 25% de imagen negativa. Y si vemos los números en Instagram, el panorama es más preocupante. En su caso, se habla de un "voto castigo" masivo por sus cruces en la convivencia.

En todos los casos, hay que resaltar que estas son tendencias, y no son los datos oficiales del ciclo que conduce Santiago del Moro.

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Cambios en la placa de Gran Hermano

Gran Hermano sufrió cambios a último momento, ya que Manuel Ibero quedó en placa en lugar de Sol Abraham, que pasará a La Casa de los Famosos, el reality mexicano-estadounidense. Mientras, la dinámica del fin de semana será intensa: el domingo se salvarán los jugadores con menos votos, reduciendo la placa, y el lunes se conocerá definitivamente quién es el nuevo eliminado.

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