Gran Hermano: quién será el próximo eliminado de la casa según las encuestas Con una placa multitudinaria y cambios de último momento, ya hay tendencias que marcan quiénes tienen más chances de abandonar el reality de Telefe el próximo lunes. + Seguir en







Las redes dejaron en evidencia que hay 3 jugadores próximos a irse del juego. Redes sociales

Este lunes 13 de abril será la gala de eliminación en Gran Hermano Generación Dorada, en Telefe, y las encuestas de redes sociales anticipan la tensión entre los 8 nominados para salir de la casa.

Esta vez habrá una doble placa: una será de voto negativo, donde el público elige quién quiere que abandone el reality, y en la que la puja se da entre Pincoya, "Titi", Nazareno, Daniela, La Maciel, Lola, Brian y Manuel.

Como sucede en cada definición, Fede Bongiorno lanzó su ranking de participantes según la imagen que tienen los usuarios, donde Lola Tomaszeuski tiene el porcentaje más alto de voto negativo, y el apoyo es del 14%. Le sigue Jessica "La Maciel" con un 21% de rechazo del público.

image Otro que se vio perjudicado esta semana en el juego es Brian Sarmiento, quien, según las opiniones en X, aparece con un 25% de imagen negativa. Y si vemos los números en Instagram, el panorama es más preocupante. En su caso, se habla de un "voto castigo" masivo por sus cruces en la convivencia.

En todos los casos, hay que resaltar que estas son tendencias, y no son los datos oficiales del ciclo que conduce Santiago del Moro.