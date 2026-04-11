Se cansó: revelaron la frase con la que Andrea del Boca renunció a Gran Hermano La actriz terminó con la cara en el piso, perdió dos dientes y selló su partida definitiva del reality de Telefe. El conductor de LAM, Ángel de Brito, contó qué le dijo a la producción antes de abandonar el programa. + Seguir en







La actriz dijo basta a su participación en el reality de Telefe. Redes sociales

Ángel de Brito reveló cómo fue la salida de Andrea del Boca de la casa de Gran Hermano, tras la caída desafortunada que la actriz sufrió el lunes 6 de abril y que le provocó gritos de dolor que traspasaron el set de grabación.

"Basta para mí", fue la contundente despedida de la famosa del reality de Telefe, al conocer su cuadro médico tras el golpe en el que dio con la cara en el suelo.

El impacto le provocó la pérdida de dos dientes y una herida en el labio. Le hicieron dos tomografías, una facial y otra de tórax, y se retiró del programa. Las palabras de la artista fueron una señal de agotamiento general tras varios episodios con su salud.

Primero, Del Boca padeció picos de presión y episodios de colon irritable; después, una fuerte gripe la mantuvo aislada de sus compañeros y, luego, sufrió un golpe en una de las pruebas que la dejó sentida.