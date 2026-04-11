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Se cansó: revelaron la frase con la que Andrea del Boca renunció a Gran Hermano

La actriz terminó con la cara en el piso, perdió dos dientes y selló su partida definitiva del reality de Telefe. El conductor de LAM, Ángel de Brito, contó qué le dijo a la producción antes de abandonar el programa.

La actriz dijo basta a su participación en el reality de Telefe.

La actriz dijo basta a su participación en el reality de Telefe.

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Ángel de Brito reveló cómo fue la salida de Andrea del Boca de la casa de Gran Hermano, tras la caída desafortunada que la actriz sufrió el lunes 6 de abril y que le provocó gritos de dolor que traspasaron el set de grabación.

La relación entre la hija y la expareja de Fort se mantiene distante.
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"Basta para mí", fue la contundente despedida de la famosa del reality de Telefe, al conocer su cuadro médico tras el golpe en el que dio con la cara en el suelo.

El impacto le provocó la pérdida de dos dientes y una herida en el labio. Le hicieron dos tomografías, una facial y otra de tórax, y se retiró del programa. Las palabras de la artista fueron una señal de agotamiento general tras varios episodios con su salud.

Primero, Del Boca padeció picos de presión y episodios de colon irritable; después, una fuerte gripe la mantuvo aislada de sus compañeros y, luego, sufrió un golpe en una de las pruebas que la dejó sentida.

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Gran Hermano: quién entrará en lugar de Andrea del Boca

La "reina de las telenovelas" comunicó su decisión a la producción del ciclo, ya que se vio forzada a renunciar, y su partida dejó un espacio vacío que podría ocupar su hija, Anna Chiara del Boca. También se mencionó a Graciela Alfano como una opción que sin lugar a dudas sería de interés para el público de Gran Hermano y los seguidores de la exmodelo.

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