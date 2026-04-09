El conductor le dio detalles a los jugadores sobre lo que sucederá y reveló quién es la persona que hará el intercambio.

El conductor Santiago del Moro confirmó qué participante será la encargada de realizar el intercambio con La casa de los famosos en México y confirmó que será Sol Abraham . Pero lo que no se sabe es quién desde allá llegará a la casa de Argentina.

"Un jugador de Gran Hermano Generación Dorada va a participar de unos días, mientras que un integrante de 'La casa de los famosos' va a venir acá", anticipó Del Moro y agregó: “Ellos ya eligieron, todo se observa y todo se ve y ya han elegido” .

“Próximamente, Gran Hermano realizará un intercambio de concursantes con La casa de los famosos, el exitoso reality estadounidense de habla hispana emitido por Telemundo", contó el conductor.

Según detalló Del Moro, la dinámica consistirá en que un participante de la edición argentina viaje para incorporarse de manera temporal a la casa de la versión internacional del reality, mientras que un concursante extranjero vendrá al país para convivir con los jugadores actuales.

El paso de Andrea del Boca por Gran Hermano: Generación Dorada no tiene nada que envidiarle a sus mejores telenovelas. Después de idas y vueltas debido a distintos accidentes y problemas de salud, la actriz abandonó la casa nuevamente este lunes y, aunque no se confirmó si es definitivo, la producción ya está analizando cómo reemplazarla.

Su salida se dio después de que sufriera un fuerte golpe en la cocina: Del Boca no pudo pararse por sus propios medios y tuvo que ser asistida por otros participantes, una imagen que causó preocupación y obligó a la intervención del equipo médico. En ese contexto, abandonó la casa para que le hicieran una tomografía facial y una radiografía de tórax.

"Ante tantas consultas, quería confirmarles que Andrea no podrá regresar a la casa", anunció el conductor del reality, Santiago del Moro, a través de un comunicado que publicó en sus historias de Instagram. "Debido a la caída y al fuerte golpe recibido, se le realizaron los estudios correspondientes y, por indicación médica, no continuará en la competencia", explicó.

Tras el anuncio, Ángel de Brito ratificó la información en su cuenta de X. "Andrea del Boca no vuelve a Gran Hermano. Golpe, pánico, puntos, sangre. Y un mes dentro de la casa. Ayer dijo en la clínica: 'Basta para mí'", sostuvo. Sin embargo, el propio conductor de LAM deslizó este miércoles que no está descartado un eventual retorno al programa.

Mientras el conductor hablaba del tema en Bondi Live, Mariana Brey contó que uno de los nombres que se barajaron como reemplazo fue el de su hija, Anna del Boca, pero esa posibilidad no avanzó. "La hija declaró en el streaming de Telefe que a la madre le gustaría, pero no está en los planes. Pregunté hoy y, por la información que manejo hasta el momento, no tendría reemplazo Andrea del Boca", afirmó.

"La pueden meter en cualquier momento", coincidió De Brito, dando a entender que la actriz podría volver al reality más adelante. "No, van a esperar", indicó Brey. "Tienen intenciones de esperar al repechaje y en ese repechaje volvería Andrea del Boca, que no sabemos cuándo va a ser. Todavía no hay fecha", aclaró.

Ante las dudas que surgieron en la mesa, el conductor desmintió la versión que difundió Del Moro, según la cual los profesionales de la salud le habían "prohibido" a la actriz que volviera a Gran Hermano. "No, los médicos no le dijeron nada. Eso es un verso. Ella se bajó", aseguró, categórico.