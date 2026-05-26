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Un ex La Voz Argentina explotó contra Luck Ra y lanzó una fuerte acusación: "Nunca cumplió"

El exparticipante manifestó su decepción por el desenlace de una recordada situación que tuvo lugar frente a las cámaras.

El famoso cantante de cuarteto en el centro de las criticas.

El famoso cantante de cuarteto en el centro de las criticas.

Redes sociales

La Voz Argentina sigue dando tela para cortar a pesar de que terminó hace varios meses ya que Michael Giménez, exparticipante del reality, arremetió de forma directa hacia Luck Ra a causa de una promesa que jamás se concretó. El vocalista oriundo de Mendoza rememoró un episodio que tuvo lugar en vivo a lo largo de la competencia y afirmó que, a pesar de la gran visibilidad televisiva y las ilusiones que se habían despertado, la promesa no llegó a ningún lado.

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El episodio tuvo lugar en una de las fases definitorias del programa, momento en el cual Michael tuvo que medir fuerzas contra Pablo Galve en una presentación fundamental para seguir en carrera dentro del certamen. Luego de presenciar la actuación de los dos competidores, Luck Ra buscó retener a ambos cantantes en su equipo, pero de inmediato Nicolas Ochiatto le advirtió que esa alternativa ya la había usado previamente y que las reglas le impedían reiterar la acción.

Luck Ra

En última instancia, Michael quedó fuera del certamen. No obstante, al percibir la incomodidad de la escena al pretender rescatar a los dos, el artista oriundo de Córdoba intentó arreglar su equivocación mediante una revelación sorpresiva: aseguró que ambos concursantes serían invitados a su concierto en el estadio Jose Amalfitani, el 4 de octubre de 2025. Sin embargo esa invitacion nunca llegó y el exparticipante del ciclo televisivo comentó su frustración.

El descargo del ex participante de La Voz Argentina contra Luck Ra

“Se acercaba la fecha y por ahí digo: 'Che, no creo que ya nos llame'. Esta promesa quedó ahí como en la nube volando”, comentó decepcionado el mendocino en el programa Fuera de Lugar (El Siete) . Además agregó: Uno no puede defenderse, no puede hacer mucho más que decir: 'qué lindo hubiera sido si hubiese pasado'. Y yo me pregunté: ‘Che, ¿expongo a esta situación o no de que Luck Ra nunca me llamó al Vélez?’”.

La Voz Argentina

Posteriormente, Michael brindó más detalles sobre lo que pasó durante el programa y aseguró que aquella propuesta no pasó de los dichos: “Fue muy loco lo que pasó. Cuando él se equivoca en esa decisión, que a mí me juega la salida del concurso, él como para solucionar un poco la situación nos invita al estadio Vélez a cantar en su show, cosa que nunca se cumplió después”.

Luego de su testimonio, el recorte se volvió viral en redes sociales. En ese espacio surgieron algunos posteos de usuarios que criticaron al cantante de cuarteto por dejar en la nada un compromiso frente a las cámaras. En la actualidad, hay gente que aguarda para descubrir si Luck Ra ofrecerá aclaraciones respecto a lo ocurrido con el exparticipante mendocino.

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