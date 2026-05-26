La presentadora no pudo estar al frente por un problema familiar y contó el motivo en su cuenta de Instagram.

Una triste noticia golpeó a la familia de Georgina Barbarossa y tiene que ver con la muerte de su cuñada Belchita , la hermana de su exmarido Miguel Vasco Lecuna, quien falleció el 2 de noviembre de 2001 en un intento de robo. Por ese motivo, la conductora tuvo que faltar a su programa en Telefe y fue reemplazada por Robertito Funes.

El triste fallecimiento de su familiar se dio el domingo 24 de mayo y decidió quedarse acompañando a su familia. El lunes 25 despidieron sus restos en el cementerio de la Chacarita y Barbarossa estuvo presente.

La hermana del Vasco era la única familiar de su difunto marido. De esta manera, Georgina la despidió en redes: "Belchita de mi corazón, pedacito de Vasco, 51 años juntas. Gracias por estar siempre ayudándome, conteniéndome y cuidando a nuestra familia ”.

Embed - Georgina Barbarossa on Instagram: "Belchita de mi corazón, pedacito de Vasco, 51 años juntas Gracias por estar siempre ayudándome, conteniéndome y cuidando a nuestra familia. Seguro que ahora se estarán tomando un vinito juntos. Te amo y te siento cerquita No te preocupes que yo voy a cuidar a Anainés, Nachito y Luni."

Y agregó: “Seguro que ahora se estarán tomando un vinito juntos. Te amo y te siento cerquita. No te preocupes que yo voy a cuidar a Anainés, Nachito y Luni ".

N su lugar estuvo Robertito Funes y le mandó un cálido saludo al aire para acompañarla, pero el martes 26 de mayo ya volvió a su rutina habitual.

Moria Casán y Georgina Barbarossa revelaron los detalles de su pelea

El reencuentro entre Moria Casán y Georgina Barbarossa luego de 26 años sin hablarse por una pelea generó mucha repercusión porque tuvo todo y principalmente disculpas de parte de ambas. Ahora bien, ¿cuál fue el motivo por el cual se pelearon habiendo sido tan amigas en un pasado?

Todo comenzó con una entrevista que Georgina le hizo a Sofía Gala en la cual le preguntó si era cierto si habían realizado fotos desnudas con su madre. Eso la ofendió a Moria porque consideró que fue desleal.

Fue entonces que en el dúplex, Georgina aclaró: "Vos pensaste que yo había tratado mal a Sofía en una nota. Ustedes habían hecho una foto juntas, desnudas y se revolucionó. La invité a mi programa y no la traté mal... tu entorno no colaboró. Intenté pedirte disculpas, pedí el video y te lo mandé a tu casa, pero no quisiste verlo”.

Moria Georgina Redes sociales

Luego, Moria hizo unos desafortunados comentarios sobre Miguel Ángel Lecuna, el marido de Georgina, quien había tenido problemas con el alcohol y estuvo internado en una clínica de rehabilitación. “Vos dijiste que ‘a esa no le hablen que el novio toma merca’”, contó Barbarossa e hizo la seña que había realizado la One en ese momento.