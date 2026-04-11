Sofí Martínez reveló qué le dijo la mujer de Lionel Messi, Antonela Roccuzzo, sobre los rumores que vincularon a la periodista con el capitán de la Selección argentina por su buena relación durante Mundial de Qatar: "A la gilada, ni cabida", fue la frase que le llegó a la comentarista deportiva.
Fue la propia comunicadora quien decidió romper el silencio y dar por terminada la polémica con el jugador del Inter Miami. "Es verdad. Tiene mucho valor, no tenía mucha necesidad de escribirme y de repente me escribió diciendo: 'Sofi, a la gilada ni cabida'", recordó.
La mediática estuvo en el programa A punto, donde se sinceró sobre el delicado momento que vivió cuando se la relacionó con el ídolo de fútbol, con quien tuvo una entrevista personal: "Se lo agradezco, porque era un momento en que yo no la estaba pasando nada bien".
Embed - A PUNTO CON SOFI MARTÍNEZ: "SENTÍ QUE ME QUEDABA GRANDE EL LUGAR"
Agregó que "inventaban cosas", por lo que el mensaje de Roccuzzo fue "tranquilizador", y reveló que le encantaría hacerle una nota. "Muy agradecida por ese gesto. Hablamos a veces en Instagram", contó.
Todo se creó en torno a una "sonrisa" que el rosarino le dedicó a la conductora deportiva. "La misma sonrisa que te puede hacer a vos, me la hace a mí, y se tergiversa todo en las redes", dijo Martiínez. Al final, reflexionó que ante estos "comentarios dañinos de NN" es necesario salir del mundo de las redes "para desdramatizar".