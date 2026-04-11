Se supo: qué decía el mensaje que Antonela Roccuzzo le mandó a Sofi Martínez tras los rumores con Lionel Messi La periodista apuntó a los comentarios "dañinos" en las redes sociales y reveló la palabra "tranquilizadora" que le envió la mujer del capitán de la Selección argentina en el Mundial de Qatar. + Seguir en







La periodista quedó en medio de los rumores sobre una relación con el futbolista. Redes sociales

Sofí Martínez reveló qué le dijo la mujer de Lionel Messi, Antonela Roccuzzo, sobre los rumores que vincularon a la periodista con el capitán de la Selección argentina por su buena relación durante Mundial de Qatar: "A la gilada, ni cabida", fue la frase que le llegó a la comentarista deportiva.

Fue la propia comunicadora quien decidió romper el silencio y dar por terminada la polémica con el jugador del Inter Miami. "Es verdad. Tiene mucho valor, no tenía mucha necesidad de escribirme y de repente me escribió diciendo: 'Sofi, a la gilada ni cabida'", recordó.

La mediática estuvo en el programa A punto, donde se sinceró sobre el delicado momento que vivió cuando se la relacionó con el ídolo de fútbol, con quien tuvo una entrevista personal: "Se lo agradezco, porque era un momento en que yo no la estaba pasando nada bien".

Embed - A PUNTO CON SOFI MARTÍNEZ: "SENTÍ QUE ME QUEDABA GRANDE EL LUGAR" Agregó que "inventaban cosas", por lo que el mensaje de Roccuzzo fue "tranquilizador", y reveló que le encantaría hacerle una nota. "Muy agradecida por ese gesto. Hablamos a veces en Instagram", contó.

Todo se creó en torno a una "sonrisa" que el rosarino le dedicó a la conductora deportiva. "La misma sonrisa que te puede hacer a vos, me la hace a mí, y se tergiversa todo en las redes", dijo Martiínez. Al final, reflexionó que ante estos "comentarios dañinos de NN" es necesario salir del mundo de las redes "para desdramatizar".