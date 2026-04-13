Las primeras imágenes de Andrea del Boca tras su caída en Gran Hermano: "Mimos que todo lo curan"

La actriz sufrió lesiones en la boca y se mostró por primera vez este domingo para agradecer el cariño y pedir que se saque a Brian Sarmiento del reality.

Andrea del Boca reapareció tras su fuerte caída en Gran Hermano que la dejó fuera del reality y abrió la puerta de la casa más famosa del país a la actriz venezolana, Grecia Colmenares . Junto a su hija Anna Chiara del Boca compartió una imagen en Instagram con el texto " Mimos que todo lo curan ".

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" Estoy bien, reponiéndome, pronto haremos vivo . Gracias por tanto amor y apoyo. GRACIAS", anunció la actriz en la misma publicación donde se la ve descansando en la cama junto a su mascota y su hija. En la historia siguiente pidió votar por Brian Sarmiento para sacarlo de Gran Hermano .

Del Boca se cayó en la cocina del Big Brother y, como no llegó a poner las manos para detener la caída, se golpeó muy fuerte la cara contra el piso y la cabeza contra un mueble . Terminó inmovilizada en el piso y con la boca ensangrentada mientras la asistían sus compañeros.

En las primeras fotos que compartió junto a su hija se tapó la boca de diferentes maneras ya que, según trascendió, habría sufrido daños importantes en la zona bucal, incluyendo el desplazamiento de piezas dentales y cortes en el labio . El día del accidente recibió atención médica de urgencia y la indicación fue abandonar el reality.

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La decisión de ocultar su boca en las imágenes generó especulaciones entre sus fanáticos sobre la magnitud de las heridas que le causó la caída. Además, sorprendió verla activa en relación a lo que sigue sucediendo dentro de la casa de Gran Hermano.

Andrea del Boca Andrea del Boca después de la caída en Gran Hermano.

"La Andreaneta pide: Brian al 9009", indicó el texto sobre la segunda publicación y remarcó: "Voten, voten, voten, voten". Mientras la artista estaba dentro de la casa, era su hija quien administraba su perfil de Instagram. Con su madre en reposo, es probable que haya seguido a cargo de la comunicación digital.

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"La gente va a saber de mí, me va a ver, me va a escuchar, a ver cómo soy como persona y como ser humano sobre todo", se presentó Grecia Colmenares en su video para el reality.

Colmenares regresará a la televisión argentina esta vez en un programa del que ya conoce bastante ya que en 2023-2024 fue parte del mismo programa de Italia donde salió de la competencia 16° y permaneció durante 179 días. “Estuvo en Grande Fratello. Le fue muy bien a ella. Es una amante de este juego y se suma en las próximas horas a la competencia”, indicó Santiago durante el anuncio.

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La última vez que la actriz participó en un programa argentino fue en 2012, cuando compitió en Bailando por un sueño, donde tuvo un breve paso y se despidió como la quinta eliminada.

Minutos después que en Gran Hermano anunciaran su presencia en esta edición, conocida como Generación Dorada, la propia Colmenares publicó un video en sus redes sociales mostrando su felicidad de ser parte del reality.

“Mi Argentina, te extrañé”, escribió junto a una breve filmación donde se la ve de frente al espejo y se la escucha decir visiblemente emocionada: “Ese sonido, ese sonido... no, no voy a llorar”.