Los participantes del reality show volvieron a viralizarse por comentarios discriminatorios. La primera vez que sucedió algo así, el episodio terminó con una hermanita expulsada.

Jessica Eli Maciel y Nazareno Pompei protagonizaron un nuevo intercambio de comentarios racistas y provocaron críticas en redes sociales. Se trata del segundo caso en esta edición de Gran Hermano Generación Dorada: el primero terminó con la expulsión de Carmiña Masi por comparar a Jenny Mavinga con una esclava comerciada.

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En este caso, Pompei estaba desfilando entre las camas de la habitación y Maciel lo detuvo para hacerle una pregunta, como si estuviera en un desfile para Miss Universo. "Ves gente de color marrón, ¿qué hacés?", disparó la mujer oriunda del municipio bonaerense de Malvinas Argentinas.

"Corro", respondió el exfutbolista del Ascenso, y la reemplazante de Masi retrucó: "Si la gente de color marrón, por alguna casualidad, tenés que convivir porque te llevan a un hotel, ¿qué tenés que hacer?". "Me quejo y que se vayan", replicó al instante el vecino del Conurbano Sur.

Todos los hermanitos allí presentes, Maciel incluida, lo felicitaron y le festejaron la reacción. Tampoco cuestionaron las preguntas de la tiktoker de 47 años. Las redes sociales reaccionaron de forma opuesta y volvieron a preguntarse por la responsabilidad de la producción y la necesidad de sanciones, como sucedió con Masi.

Hace +30 minutos encerraron a todos en las habitaciones, desde entonces el grupo de Andrea + algunos tiktokers intentaron pinchar a Sol y Cinzia con temas de la discusión de ayer: discriminación, clasismo y violencia. #GranHermano pic.twitter.com/a6gIxTEkGJ

La periodista paraguaya también acusó a Gran Hermano de "racismo selectivo" en Instagram, ya que todavía no se anunció una sanción para quienes protagonizaron el diálogo racista.

Carmiña Masi GH La crítica de Carmiña Masi, expulsada por racismo, a Gran Hermano. Instagram

La conversación había iniciado antes del momento del desfile. Pompei había mencionado que es de Lomas de Zamora y Maciel gritó: "Ay, qué horror, ¡este nos roba!". "Yo tengo un amigo de Lomas de Zamora y es buena persona", se sumó Andrea del Boca. Todos los presentes se rieron; ninguno podía salir de la habitación a pedido del Big Brother.

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La periodista paraguaya había hecho un comentario sobre la oriunda de Congo sin que ella pudiera escucharla, cuando la vio bailar a varios metros de distancia. "Quiero que se vaya. Ay, por favor... La negra parece que recién la compraron y que vino a hacer un show. Acaba de bajarse del barco", apuntó ante dos hermanitos que respondieron con risas.

Gran Hermano decidió echarla al afirmar que en su casa no iba a permitir ningún tipo de comentario despectivo, y le comunicó la decisión final: "Estás expulsada de mi casa. Tenes que abandonar la casa en este mismo instante".

Este martes, Masi le pidió disculpas a Mavinga por el comentario en el marco de una dinámica llamada Derecho a réplica. Tras esa instancia, la mujer decidió abandonar la casa por voluntad propia.