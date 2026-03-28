Gran Hermano 2026: se filtró el nombre del reemplazo de Mavinga y las redes explotaron Después de que Jenny Mavinga abandonara el reality por decisión propia, comenzó a circular una lista de los nombres que podrían llegar a reemplazarla. ¿Qué va a pasar? + Seguir en







Los seguidores del reality explotaron en redes sociales.

Tras la decisión de Jenny Mavinga de abandonar Gran Hermano Generación Dorada, en redes sociales comenzaron a circular diferentes opciones para su posible reemplazo. Entre ellos, surgió el nombre de una chica que, al parecer, ya estuvo involucrada con el reality. ¿Quién es?

Gran Hermano atravesó una semana cargada de sorpresas, entre ellas, la inesperada salida de Mavigna. La noticia la adelantó el conductor del ciclo, Santiago del Moro, por Instagram, y el panelista Guido Záffora la terminó confirmando con nombre y apellido.

Gran Hermano Ya hay un segundo eliminado en GH Generación Dorada. Redes sociales Esto generó un gran revuelo dentro y fuera de la casa más famosa del país, y en redes sociales comenzaron los rumores sobre quién será la persona encargada de reemplazar a Mavinga.

Santiago del Moro no dio detalles, pero sugirió que "se viene algo que no estaba en ningún cálculo. La puerta se abre para alguien que no viene a participar… Viene por todo".

En un primer momento, el primer nombre que surgió como reemplazo fue el de Carmiña Masi, participante que ya fue expulsada de esta edición. Sin embargo, ella misma lo desmintió en redes sociales, donde posteó: "¡Yo no vuelvo!".

Gran Hermano 2026: quién es el reemplazo de Mavinga que ingresa el lunes A pesar de esto, el periodista Nacho Rodríguez tiró una bomba que revolucionó las redes sobre quién será el futuro reemplazo. "Del Moro se hace el misterioso y parece que la que entra el lunes a la casa de #GranArmado es Cony Capelli, la ganadora de Gran Hermano versión Chile… De nada", sentenció en su cuenta de X. Constanza Capelli fue la ganadora del reality en Chile en el año 2023, es modelo y bailarina. Recientemente participó del programa Fiebre de Baile, en el que llegó a instancias previas a la final, pero que decidió abandonar para proteger su salud emocional. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NachoRodriOk/status/2037686695479345405&partner=&hide_thread=false Del Moro SE HACE EL MISTERIOSO y parece que la que ENTRA EL LUNES a la casa de #GranArmado es Cony Capelli, la ganadora de #GranHermano versión Chile…. De nada. pic.twitter.com/ofPzy8tm9g — | Nacho Rodriguez (@NachoRodriOk) March 28, 2026