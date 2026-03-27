Susto en Gran Hermano 2026: Andrea del Boca se accidentó y temen que abandone la casa La actriz volvió a encender las alarmas tras un nuevo percance dentro de la casa más famosa del país. El episodio generó preocupación entre los fanáticos, ya que días atrás había tenido que abandonar temporalmente el reality luego de sufrir una descompensación por estrés. + Seguir en







La actriz, de larga trayectoria, tiene 60 años. Gran Hermano

Andrea del Boca no gana para sustos en su estadía en la casa de Gran Hermano Generación Dorada. A solo días de haber reingresado al reality tras permanecer internada en la clínica Las Lomas por un cuadro de presión alta, la emblemática actriz volvió a ser noticia por un accidentado momento en vivo que encendió todas las alarmas entre sus fanáticos y la producción del programa.

El episodio ocurrió este viernes por la noche, mientras la protagonista de Perla Negra compartía una charla en el patio con sus compañeros La Maciel, Nazareno Pompei, Titi Tcherkaski y Yipio. En un movimiento brusco, el respaldo de la reposera en la que estaba reclinada cedió por completo, provocando que Andrea terminara tendida en el suelo. Entre gritos de dolor e insultos al aire por la sorpresa del golpe, la transmisión de la casa se cortó de inmediato, dejando a los televidentes en un clima de total incertidumbre.

Este nuevo traspié físico se suma a una semana cargada de tensiones para la actriz. Recientemente, Del Boca se mostró desconsolada en el confesionario, asegurando que siente "un volcán en erupción" por dentro debido a los constantes enfrentamientos con sus compañeros, quienes cuestionan su ego y trayectoria. A esto se le sumó un desagradable cruce por la higiene del baño, donde Andrea explotó de bronca al encontrar el inodoro sucio, señalando directamente a Luana como la responsable.

Por el momento, el estado de salud actual de la actriz y la gravedad del golpe se mantienen bajo hermetismo, aunque se espera que Santiago del Moro brinde detalles oficiales en la gala de este domingo.