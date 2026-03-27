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Susto en Gran Hermano 2026: Andrea del Boca se accidentó y temen que abandone la casa

La actriz volvió a encender las alarmas tras un nuevo percance dentro de la casa más famosa del país. El episodio generó preocupación entre los fanáticos, ya que días atrás había tenido que abandonar temporalmente el reality luego de sufrir una descompensación por estrés.

La actriz

La actriz, de larga trayectoria, tiene 60 años.

Gran Hermano
Volvió Andrea al juego y aseguró que las malas ondas no tienen cabida en la casa. 
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El episodio ocurrió este viernes por la noche, mientras la protagonista de Perla Negra compartía una charla en el patio con sus compañeros La Maciel, Nazareno Pompei, Titi Tcherkaski y Yipio. En un movimiento brusco, el respaldo de la reposera en la que estaba reclinada cedió por completo, provocando que Andrea terminara tendida en el suelo. Entre gritos de dolor e insultos al aire por la sorpresa del golpe, la transmisión de la casa se cortó de inmediato, dejando a los televidentes en un clima de total incertidumbre.

Por el momento, el estado de salud actual de la actriz y la gravedad del golpe se mantienen bajo hermetismo, aunque se espera que Santiago del Moro brinde detalles oficiales en la gala de este domingo.

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