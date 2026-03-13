Gran Hermano lanzó un ultimátum a los jugadores por romper una regla clave La producción del reality emitió un comunicado tras detectar reiteradas violaciones de las normas. El "Big" reunió a los participantes de la Generación Dorada y les avisó que aplicará severas sanciones si continúan las infracciones. + Seguir en







Los "hermanitos" recibieron una advertencia por las infracciones al reglamento. Captura de Telefe

La tensión volvió a la casa de Gran Hermano tras las graves faltas contra el aislamiento por parte de los jugadores, luego de la expulsión de Carmiña por los dichos racistas contra Mavigna. La voz del programa detectó desobediencias ante los constantes gritos provenientes del exterior en las últimas horas, así que el dueño de la casa reunió a todos y remarcó la importancia de respetar el reglamenta ante estas situaciones.

"Ustedes saben que existen normas específicas con respecto a los gritos provenientes del exterior; no pueden hacerse los desentendidos", comenzó el comunicado del "Big" ante todos los participantes, reunidos en el living de la casa. El reglamento establece que los jugadores deben ingresar inmediatamente a la casa ante estas situaciones. Además, tienen prohibido mencionar o debatir cualquier tipo de mensaje.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gran Hermano (@granhermanoar) El mensaje oficial fue contundente y fue directamente al grano. "Anoche hubo un grito; muchos de ustedes estaban en el jardín, por lo cual los envié a la casa", recordó Gran Hermano. El incumplimiento de esta norma va en contra de la esencia del juego porque se rompe el hermetismo y aislamiento, punto clave para el desarrollo del programa.

La producción advirtió que existen interpretaciones erróneas sobre lo que escucharon, mediante las que algunos participantes buscan obtener ventajas sobre el resto. "No pretendan utilizar los gritos en beneficio propio", remarcó el anuncio. Estas conductas afectan a la competencia y ponen en duda la transparencia del aislamiento.

El protocolo estricto ante las voces externas Mientras Gran Hermano emitía el mensaje, las cámaras enfocaron las caras de preocupación que había entre los jugadores. "La próxima vez que observe una conducta similar, estableceré castigos grupales e individuales; créanme que no van a gustarles", aseguró el "Big". Si bien no hubo castigo concreto, el mensaje fue una alerta para los participantes antes de enfrentar consecuencias directas.

En esta instancia del reality, están a tiempo de recomponer la relación con "el dueño" de la casa para evitar sanciones severas. Cualquier nueva desobediencia derivará en castigos más fuertes para cualquiera de los competidores. "Es mi última advertencia", concluyó Gran Hermano.