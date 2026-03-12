La participante de Paraguay había lanzado comentarios despectivos contra su compañera Mavinga y el Big decidió eliminarla de la casa de manera inmediata.

“Hice un chiste que no se hace, que es un chiste de muy mal gusto”, le confesó Carmiña a Mavinga

Gran Hermano no dejó pasar la acción de racismo por parte una participante Carmiña Masi por realizar repudiables comentarios con tinte xenófobo y discriminatorio dirigidos a Jenny Mavinga. Tras el escándalo, el Big decidió expulsarla de la casa.

Según detalló Santiago Del Moro durante el programa, la producción tuvo una extensa reunión durante la tarde del miércoles para deliberar qué medidas iban a tomar por los dichos de la periodista. Ante la gran repercusión en las redes, decidió drásticamente.

Al inicio de la gala, el dueño de la casa reunió a todos los participantes para hacer el anuncio y notificarle a la participante su decisión. Tras afirmar que en su casa no iba a permitir ningún tipo de comentario despectivo, le comunicó la decisión final: “Estás expulsada de mi casa. Tenes que abandonar la casa en este mismo instante”.

Sin llegar inmutarse mucho, la oriunda de Paraguay se dirigió hacia la puerta giratoria , pero en el poco tiempo que tuvo se dirigió a Mavinga y no solo le contó la secuencia, sino que también le ofreció disculpas.

“Hice contigo ese chiste que no se hace, que es un chiste de muy mal gusto . Al toque que lo dije me di cuenta que estaba mal. Dije: ‘borra eso’. Me di cuenta obviamente que no era la forma”, se justificó.

Tras aceptar su error, no solo le pidió disculpas a la nacida en el Congo, sino también “a toda la gente, obviamente de color, porque no es un chiste para hacer acá ni en ningún lado”. “Sabés que no tengo ningún problema contigo. Cuando te pasaron cosas te di la mano, te abracé”, le manifestó.

Ya, por último, se dirigió al resto de sus compañeros en la casa y aceptó la decisión: “Entiendo, son las reglas del juego. Sabía que esto iba a pasar en algún momento porque soy muy bocona”.

Con la expulsión de Carmiña, en total ya son 10 los hermanitos que fueron eliminados de la casa por decisión de Gran Hermano, a lo largo de toda la historia del reality de la Argentina.