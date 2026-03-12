IR A
Santiago Del Moro anunció otra inminente eliminación en Gran Hermano: todos los detalles

El conductor del ciclo en su edición Generación Dorada, publicó en sus redes sociales que habrá otra persona que abandonará la casa más famosa. ¿Cuáles son los motivos?

Santiago Del Moro anunció una nueva eliminación en Gran Hermano.

El marido de Mavinga aseguró que llevará el caso a la justicia: Me contacté con un abogado.
Caos en Gran Hermano: la drástica decisión de la familia de Mavinga contra Carmiña por los dichos por racismo

En una nueva gala del ciclo, que comenzará a partir de las 22:15 de este jueves, un integrante se sumará a la lista de eliminados que ya conformaban Gabriel, Tomás y la reciente expulsada, Carmiña. La particularidad de esta noche es que se trata de otra placa positiva y los participantes deberán confiar en su carisma y el cariño de los seguidores del programa para poder continuar.

Captura de Historia de Santiago Del Moro
Santiago Del Moro publicó una story de Instagram y anticipó una nueva eliminación en Gran Hermano Generación Dorada.

El voto del público responderá a la pregunta "¿Quién querés que continúe en la casa?" y determinará quiénes permanecerán, por lo menos, una semana más en la competencia. Los 12 nombres que están en la placa positiva son: Brian, Carlota, Danelik, Eduardo, Emanuel, Franco, Kennys, Martín, Mavigna, Nazareno, Nick y Zunino.

En este tipo de eliminación, el público ponderará que los jugadores y jugadoras tengan participación activa dentro de la casa. Sin embargo, los participantes deberán tener en cuenta que sus movimientos y estrategias no perjudiquen su imagen de cara a los espectadores, porque podrían quedar fuera de juego.

La dura decisión de la familia de Mavinga contra Carmiña por los dichos por racismo

Damián, esposo de Mavinga, en diálogo con A la Barbarossa, por Telefe, se mostró muy indignado y anticipó que llevará el caso a la justicia. “Sinceramente no podía caer, no me entraba en la cabeza que semejante barbaridad se haya dicho en un espacio tan masivo. Estoy indignadísimo”, sostuvo y agregó: “Enseguida, ni bien vi esas imágenes, me contacté con un abogado amigo. Hoy vamos a hacer una presentación porque esto, esto va más allá del juego. Esto no es juego”.

Jenny Mavinga
Mavigna es la participante es quién recibió las expresiones racistas de Carmiña.

El hombre explicó que habló con un abogado y horas más tarde harán la denuncia penal: “Acá es un tema no solo por mi mujer, que no, que ella pobre ignora totalmente lo que dijo, porque incluso la despidió con un abrazo. Yo creo que si ella hubiera visto las imágenes, hubiera visto el tape hubiera explotado la casa. Volaba la casa por los aires”.

En cuanto a la reacción de su esposa, Damián prefirió no dar opinión al considerar que “seguramente pase mucho tiempo y va a salir abrumada con una cuestión a la que no está acostumbrada”; sin embargo, indicó que cree que “tenga una charla frente a frente y le va a poner los puntos”.

