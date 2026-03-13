Un famoso streamer argentino reveló que Luana de Gran Hermano le escribía estando de novia

Después del polémico derecho a réplica, donde el novio de la participante la dejó en vivo, el creador de contenido contó que ella le respondía a sus historias.

Después del polémico derecho a réplica entre Luana y su novio Lucas, el famoso influencer Mernel aseguró que había tenido intercambios privados con la participante antes de que ella ingresara a la casa más famosa del país y aún con ella estando en pareja.

Durante una transmisión en su canal de streaming, el creador de contenido contó que descubrió esos mensajes el mismo día en que se presentaron oficialmente a los participantes del reality. Según relató, estaba revisando sus redes junto a su equipo cuando se llevó una sorpresa.

“ El día que presentan a las participantes, estábamos jodiendo a ver si me habían escrito ”, comenzó relatando. Luego detalló que encontró respuestas de la joven a algunas de sus historias de Instagram. “ Ella me había escrito ‘bombón’, ‘te agarro’ y no sé qué cosa ”, afirmó en la transmisión.

La revelación no terminó ahí. Mernel también contó que, tiempo después, recibió un mensaje del entonces novio de Luana Fernández, quien se habría enterado de la situación a partir de los comentarios que circularon tras la revelación.

Mernuel contó anoche en su stream que Luana le contestaba historias mientras estás en pareja, y que Lucas (su ex) le agradeció por exponerla #GranHermano pic.twitter.com/Zdkld0u33b

“ Hace poco me escribe el novio de Luana y me dice: ‘Gracias por enterarme de esto. La verdad es que uno se entera después de cuatro años de relación’ ”, aseguró el influencer. Incluso mostró al aire un audio que, según dijo, le envió la ex pareja de la participante, donde se escucha: “ La que está quedando divina es ella, después de seis años de relación ”.

Luana Fernández es una de las participantes que más repercusión viene generando en esta edición de Gran Hermano, tanto por su personalidad dentro de la casa como por las discusiones que protagonizó en las primeras semanas del reality. Su perfil comenzó a llamar la atención del público desde el ingreso al programa y rápidamente acumuló seguidores en redes sociales.

Gran Hermano 2026: cómo fue el Derecho a réplica de Luana con su exnovio

Durante el vivo de Gran Hermano, Luana fue llamada por el Big para que vaya a la zona del SUM y notó algo preparado especialmente para ella, bajo un engaño. Sin embargo, la imagen de Lucas Izzi fue la que apareció en el centro, quien desde el minuto cero le hizo saber que no ingresaba para una charla de amigos.

“Qué sorpresa, ¿no? La misma sorpresa que me llevé yo al saber que mi novia me estaba cortando por televisión abierta ante un montón de personas. Me pareció súper poco valiente hacerlo con dos argumentos que usaste. El primero fue que me dejabas el camino abierto a mí para que yo haga lo que quiera, cuando en realidad eras vos la que quería hacer lo que quiera. Y el segundo, que no te querías sentir mal si te llegaba a pasar algo en la casa”, fue el primer reclamo que realizó el empresario.

Y sin filtros lanzó: “Eso no es amor, Luana. Te cagaste en la persona que te bancó en todas, que desde el minuto uno te apoyó en todas tus locuras... Te ayudé en todos los problemas en los que te has metido”.

En ese instante, Luana le pedía a su ex no exponer sus cosas privadas, ya que estaba tratando de poner el foco sobre el juego, pero Lucas le reclamó que ella fue quien había expuesto todo públicamente: “Vos elegiste hacer público esto. Me humillaste ante un montón de personas... ¿No te acordás cuando vino a entrenarnos el chico ese a casa? ¿Te acordás? Comienza con L... Hace 7 u 8 meses teniendo una vida paralela”. “Esto se acabó acá. Tenés todas las cosas en lo de tus papás. Ah, y el bolso apareció, qué suerte”, cerró Lucas antes de desvanecerse.

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Porque Luana, la participante de Gran Hermano, le cortó al novio hablando por la transmisión, pero después él tuvo derecho a replica de decirle que era terrible buta revntada. pic.twitter.com/AZLbpfZI8W — Tendencias (@tendenciasarg_x) March 11, 2026

El enojo de Luana con Gran Hermano por el careo con su exnovio

Tras el enfrentamiento, Luana estalló contra Gran Hermano y le reclamó porqué de la expuso en dicha situación. “¿Por qué me expusieron así adelante de todos? ¿Parte del programa es hacerme quedar como una mierda cuando hay cosas internas que nadie tiene por qué saber? No entiendo por qué tienen que mezclar mi vida personal, es algo privado, no para exponer de esa manera”, indicó.

En respuesta, Big mantuvo su postura y le señaló que tiene derecho a abandonar la casa si eso es lo que quiere y agregó: “Tuvo su derecho a réplica, es parte del programa. Y parte del programa también es que, si te querés ir, siempre está esa posibilidad. Las puertas están abiertas para todos”.