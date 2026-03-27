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Gran Hermano, al límite: denunciaron suciedad extrema en el baño y una participante se hizo cargo

Andrea del Boca reclamó normas básicas de convivencia, mientras que Yanina Zilli y otras jugadoras apuntaron a La Maciel por un episodio escatológico. El cruce fue tendencia en redes sociales.

Las mujeres de GH se cruzaron por la limpieza de la casa.

Las mujeres de GH se cruzaron por la limpieza de la casa.

Redes sociales

La gala de Gran Hermano Generación Dorada de este jueves terminó con una insólita disputa sobre la convivencia y la limpieza básica de la casa. Andrea del Boca lanzó la primera piedra y afirmó sentirse mal físicamente por la suciedad extrema: "Estoy un poquito descompuesta, Santi", empezó.

La One respondió con su lengua karateca los críticas de su yo virtual.
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La actriz le contó al conductor Santiago del Moro que entró al baño y lo encontró en condiciones deplorables. "Quien se siente aludido, por algo será", deslizó, lo que provocó una reacción inmediata de la exvedette Yanina Zilli, que tomó la posta: "Yo me estaba bañando, pero no me voy a hacer cargo".

Lo que empezó como un reclamo en vivo, siguió con acusaciones de un grupo de las mujeres del reality de Telefe hacia La Maciel, quien cocinó fideos y, según denunciaron, generó un malestar masivo. "Se enfermaron todos", afirmó Danelik.

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Qué es el caca-gate, tendencia en redes

El caca-gate, así denominado porque una de las jugadoras de Gran Hermano fue al baño y no tiró la cadena, marcó tendencia en redes. En una conversación con sus compañeras de grupo, Luana aseguró: "Yo vi lo que hacía con los fideos: cuando los puso en la pileta para escurrirlos, se cayeron fideos al costado, los levantó y los puso".

Danelik reaccionó con un "¡Qué asco!". "Aparte con esa mano que cagó... Yo estoy libre de pecado, me bañé con Sol y Cinzia que son re limpias las dos. Dejamos todo limpio, entró La Maciel, fue ella la que cagó", sostuvo. Para ratificar su postura, la creadora de contenido subrayó: "Vos tenés que ver los pedos que se tira en la pieza, re fuertes", y su compañera agregó: "Y el olor que deja cuando va a cagar, parece un cementerio con el olor a perro muerto".

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En medio de las conjeturas, La Maciel confesó: "Ahora voy a contarles algo, porque si hay algo que yo no quiero es enfrentarlos a ustedes con la mentira. La que se olvidó la caca en el baño fui yo", reveló, y dio por cerrada la disputa.

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