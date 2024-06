Gran Hermano 2023: seis nuevos participantes ingresarán tras la eliminación de Virginia

Furia de Gran Hermano volvió a meter la pata y expuso a la producción: "Me voy de boca siempre"

Quien se encargó de dar los detalles sobre esta nueva visita fue @TronkOficial en X (ex Twitter), donde reveló: "Hoy ingresan los familiares y durante estos días jugarán por un viaje para dos personas y por el liderazgo de la próxima semana . Las visitas serán eliminadas diariamente ". De esta manera, será idéntico al ingreso de los seres queridos que terminó con la consagración de la hija de Virginia Demo .

Por Juliana "Furia" están haciendo lo posible para que ingrese Coy, su hermana .

están haciendo lo posible para que ingrese . Por Bautista va a entrar su prima .

va a entrar su . Por Martín "Chino" va a entrar Marisol, su novia .

va a entrar . Por Emmanuel va a entrar Nicolás, su marido .

va a entrar . Por Nicolás va a entrar Antonella, su mamá .

va a entrar . Por Darío va a entrar su hija que vive en el exterior.

Gran Hermano 2023 familiares seis finalistas La casa de Gran Hermano 2023 sumará una nueva visita. X (ex Twitter)

En esta ocasión, si Furia no recibe una nueva sanción que termine por expulsar a su familiar, será ella quien se consagre ganadora. De igual manera, Gran Hermano 2023 informó en la anterior visita que no hay nada que pueda salvarla de ir a placa, por lo que la inmunidad no correría en el caso de que Coy sea quien triunfe en el voto del público.

Gran Hermano 2023: Ceferino Reato se cansó y confirmó que Furia recibe información de la producción

El periodista Ceferino Reato, actual panelista de El Debate de Gran Hermano, confirmó que Juliana "Furia" Scaglione recibe información de la producción de Telefe y se desató un escándalo en redes sociales.