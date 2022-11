Gran Hermano 2022 en vivo: sexta gala de nominación, ¿quiénes quedarán en placa?

En la casa quedaron 13 participantes después de la eliminación de Lucila "La Tora". Fue la quinta en salir de la casa después de Holder, Martina, Mora y Juan. La salida de la última participante fue porque al público no le gustó sus peleas con Walter "Alfa" y con Juliana. Sin dudas, de fuerte carácter, las polémicas de La Tora dentro de la casa no la ayudaron para poder seguir en el juego.

Un objeto entró a la casa de Gran Hermano

Horas antes de la sexta gala de nominación, Gran Hermano 2022 se vio conmocionado este miércoles cuando se interrumpió la transmisión por un insólito hecho: un dron sobrevoló el jardín de la casa más famosa del país y los responsables de la emisión cortaron las imágenes, lo que provocó una ola de comentarios desopilantes en las redes sociales.

Julieta reveló su incómoda situación con Marcos

En un clip que se difundió en las redes sociales, Julieta Poggio tuvo una conversación con Daniela Celis donde le demostró su incómoda situación con Marcos Ginocchio, donde comenzó por preguntarle: "¿Viste con lo que me jodían ayer?". Tras la repregunta de esta última, la actriz remarcó que no quería repetirlo porque no le gusta. "¿Con el 'Primo'? ¿Eso era?", lanzó Daniela.

Gran Hermano 2022, Marcos, Daniela y Julieta Captura Telefe

Daniela clavó la espontánea en Gran Hermano 2022

El conductor de Gran Hermano, Santiago del Moro, le reveló al público que una participante efectuó la nominación espontánea, la cual incidirá en la gala que se desarrollará este miércoles y definirá a los integrantes que conformarán la placa. El presentador mostró el contenido del sobre que le envió la producción del reality show y confirmó quién fue la encargada de hacer la nominación espontánea: "¡Daniela!".

Daniela GH

Thiago ganó la prueba semanal y es el líder de la casa de Gran Hermano

Gran Hermano incluye una prueba todas las semanas que determina al líder de la casa, el cual cuenta con inmunidad y la posibilidad de sacar de la placa de nominados a uno de los participantes. Este martes el ganador fue Thiago Medina. El joven de 19 años demostró su destreza deportiva al imponerse en la actividad, que consistió en convertir goles con un aparato que elevó la pelota a través de una estructura que tenía obstáculos.