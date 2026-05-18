Insultos, gritos y pelea en Gran Hermano: el motivo que desencadenó un nuevo escándalo en la casa

Un feroz encontronazo entre varios participantes de la casa más famosa generó impacto en los televidentes.

La casa de Gran Hermano Generación Dorada volvió a quedar envuelta en un escándalo tras la eliminación de Danelik , una de las participantes más polémicas de las últimas semanas. Es que la gala del domingo terminó con una explosiva pelea entre los grupos, gritos en vivo, acusaciones cruzadas y una fuerte división que dejó al descubierto el clima de tensión que atraviesa el reality de Telefe.

Todo ocurrió luego de que Santiago del Moro anunciara que Danelik quedaba eliminada en un mano a mano decisivo contra Eduardo . Apenas se confirmó el resultado, la casa explotó. Mientras un sector celebró eufóricamente la salida de la influencer tucumana, otro grupo reaccionó con llanto, bronca e indignación.

La primera en reaccionar fue Luana Fernández , quien saltó arriba del sillón y festejó a los gritos la salida de Danelik. La participante se abrazó con Emanuel , Yanina Zilli , Franco Zunino y Eduardo, dejando en claro que consideraban la eliminación como una victoria estratégica dentro del juego.

Del otro lado, el clima fue completamente distinto. Cinzia rompió en llanto apenas escuchó el nombre de su compañera y lanzó entre lágrimas: “Qué injusto. Amiga, te amo. Volvé ya” , mientras veía cómo el otro grupo celebraba desaforadamente.

La tensión escaló todavía más cuando Danelik comenzó a caminar hacia la puerta de salida. En medio de los festejos, Juanicar apuntó directamente contra Franco Zunino y lo responsabilizó por la eliminación, lo que derivó en un feroz cruce dentro de la casa.

Mientras tanto, Luana siguió provocando con una frase que rápidamente se volvió viral en redes sociales: “¡No soy una panqueque!”. En tanto que, antes de salir definitivamente de Gran Hermano, Danelik dejó un mensaje que generó repercusión inmediata entre los fanáticos del reality: “Me voy contenta de no usar a las mujeres. Siempre con el poder femenino, las amo”.

La frase fue interpretada por muchos seguidores como una indirecta hacia varias jugadoras de la casa y rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales. Mientras tanto, desde el estudio, la ex Gran Hermano Tamara Paganini también se sumó al momento emotivo y le gritó: “¡Te amo, yegua!”, con lo que cerró, así, una gala marcada por insultos, tensión y emociones cruzadas.

danelik eduardo 2026 gran hermano Eduardo y Danelik llegaron al final del programa como los dos candidatos a ires. Al final, "el supremo" se inclinó por echar a la participante de Gran Hermano.

Se filtraron quiénes pueden regresar a Gran Hermano por repechaje

El repechaje de Gran Hermano Generación Dorada ya genera enorme expectativa entre los fanáticos del reality de Telefe. En las últimas horas, el periodista Ángel de Brito reveló resultados parciales de las votaciones telefónicas y adelantó cuáles serían las exparticipantes con más chances de volver a la casa más famosa del país.

Según trascendió, las favoritas del público para regresar serían Andrea del Boca, Yipio, Solange Abraham y Carmiña Masi. Dentro de la casa cada una logró destacarse durante su paso por el programa y dejó una fuerte repercusión tras su salida del juego, ya sea por conflictos, renuncias o situaciones personales.

Uno de los casos más comentados es el de Andrea del Boca, quien abandonó el reality después de sufrir un accidente doméstico dentro de la casa. También aparece entre las más votadas Yipio, la humorista uruguaya que decidió dejar el programa para acompañar a su madre por un problema de salud familiar.

andrea del boca gran hermano 2026 Andrea del Boca, entre las candidatas a participar del repechaje para volver a Gran Hermano.

La posible vuelta de Carmiña Masi es la que más polémica genera entre los seguidores de Gran Hermano. En efecto, la periodista paraguaya había sido expulsada tras realizar comentarios racistas contra Mavinga, aunque mantiene un importante apoyo en redes sociales. A su vez, Solange Abraham completa la lista de favoritas para reingresar y podría convertirse en una de las grandes protagonistas del repechaje.