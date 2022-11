Julieta le reveló a Daniela su incómoda situación con Marcos en Gran Hermano: "Yo le pregunté..."

En un clip que se difundió en las redes sociales, Julieta tuvo una conversación fluida con Celis y comenzó por preguntarle: " ¿Viste con lo que me jodían ayer? ". Tras la repregunta de esta última, Poggio remarcó que no quería repetirlo porque no le gusta. " ¿Con el 'Primo'? ¿Eso era? ", le preguntó Daniela.

Inmediatamente, Julieta le contestó: "Me molesta, ¿Por qué me joden con eso?". Ante estas palabras de Disney, la flamante pareja de Thiago Medina fue muy clara al respecto. "Lo quieren joder a él. Tiene una chica afuera y no lo quiere decir. ¿Viste que el otro día Santi -Del Moro- le preguntó '¿Tenés a alguien afuera? ¿Ningún amor?' y le respondió 'no'? Él estuvo contándonos", remarcó la nacida en Moreno.

Por eso, Poggio aseguró: "Nunca me contó. Yo le pregunté un día y me dijo que quedó como inconcluso". Lo último que se escucha de esta conversación es que Daniela Celis le contesta una breve frase. "Dijo que había algo pendiente para hablar", finalizó.