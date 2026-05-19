19 de mayo de 2026 Inicio
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ANMAT prohibió la venta de varias marcas de filtros de agua hogareños

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica detectó irregularidades en el registro de los productos, lo que los convierte en potencialmente peligrosos para la salud.

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Seis marcas de filtros de agua fueron prohibidas por ANMAT.

Seis marcas de filtros de agua fueron prohibidas por ANMAT.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la venta de varias marcas de filtros de agua, de los que suelen colocarse en las canillas de las cocinas, por no contar con registro ante el organismo, lo que los convierte en productos potencialmente riesgosos para la salud.

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La medida se implementó a través de la Disposición 2920/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial con la firma del titular de ANMAT, Luis Fontana.

Se trata de las marcas Vyse, Pideweb, Watercom, Haru, Crafty Solution y Ecoaquas, detectadas por el Servicio de Domisanitarios y el Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud (DEYGMPS).

"Resulta oportuno y necesario adoptar medidas a fin de proteger a eventuales adquirentes y usuarios de los productos involucrados, de los que se desconocen las condiciones de manufactura y/o la empresa responsable de su elaboración / importación y para los que, en consecuencia, no es posible conocer si los productos y sus elaboradores y/o comercializadores pueden brindar garantías acerca de su eficacia, seguridad y/o formulación con ingredientes permitidos por la normativa vigente aplicable", explicaron desde el organismo.

Ante esto, se prohibió el uso, la comercialización, la publicidad y la distribución en todo el territorio nacional de los productos de las mencionadas marcas, un listado que incluye dispositivos de acondicionamiento de agua de red domiciliaria y filtros de repuesto.

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