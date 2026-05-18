IR A
IR A

El video subido de tono de Daniela Celis con Nick Sicaro para apoyarlo en Gran Hermano 2026

La influencer publicó un clip junto al exjugador del reality que no tardó en generar controversia. Las imágenes impulsaban su participación en el repechaje, pero la complicidad entre ambos llamó la atención.

La escena generó miles de comentarios.

La escena generó miles de comentarios.

Redes sociales

Daniela Celis sorprendió a sus seguidores al compartir en sus historias de Instagram un video provocativo junto a Nick Sicaro, exparticipante de Gran Hermano 2026. El clip, grabado en el marco de la campaña para el repechaje del reality, se viralizó en pocas horas y generó una oleada de reacciones en las redes sociales.

Las escenas fueron elocuentes. La última salida de la casa dejó secuelas en Gran Hermano.
Te puede interesar:

Insultos, gritos y pelea en Gran Hermano: el motivo que desencadenó un nuevo escándalo en la casa

En las imágenes, Nick Sicaro aparece sin remera y sonriendo a cámara mientras la conocida también como "Pestañela" le pinta sobre el pecho, con maquillaje, la leyenda "Nick al 9009", el número habilitado para que el público vote por su regreso a la competencia. La escena encendió el debate entre los usuarios de esa red social por la evidente complicidad que ambos mostraron frente al lente.

El posteo captó de inmediato la atención de miles de usuarios de esta red social, que no tardaron en expresar sus opiniones. Por otro lado, Nick Sicaro publicó un mensaje dirigido a sus seguidores para sumarlos a la votación: "Hoy abren las votaciones para el repechaje y necesito tu voto de confianza para terminar lo que empecé. Gracias a todos los que me bancan y dan tanto cariño, ¡los amo! Ya saben qué hacer".

El romance de Daniela Celis y Nick Sicaro

El vínculo entre ambos dejó de ser un rumor la semana pasada, cuando Daniela Celis lo blanqueó en vivo durante su participación en Pasapalabra(Telefe). Ante la consulta de los conductores sobre si la relación ya tenía "exclusividad", la influencer respondió con una sonrisa dirigida a Sicaro, quien también estaba presente en el estudio: "Nos estamos portando bien, ¿supongo no?".

Nick Sicario Daniela Celis
Nicolas Sicario y Daniela Celis.

Nicolas Sicario y Daniela Celis.

La conductora Anamá Ferreira profundizó en el asunto y quiso saber si ya había habido un beso entre ellos. "No sé, a veces pierdo la memoria, no me acuerdo", esquivó la influencer entre risas, mientras él se inclinó por devolver la pregunta: "Preguntale a ella".

Otro detalle que generó repercusión fue cuando el conductor Iván de Pineda les preguntó si tenían alguna canción en común. Fue entonces cuando salió a la luz que Sicaro le había dedicado a Celis Photograph, el tema de Ed Sheeran. "Canta muy lindo", aseguró ella al referirse al exparticipante.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Santiago del Moro, conductor de Gran Hermano.

Gran Hermano: se filtró quiénes son los favoritos del público para volver a entrar a la casa

El fuerte descargo de Tamara Paganini dejó sabor a poco.

Gran Hermano y una nueva denuncia por discriminación: el fuerte descargo de Tamara Paganini

El conductor salió al cruce de las críticas por los supuestos  privilegios de la actriz en Telefe.

Críticas a Andrea del Boca en Gran Hermano: ¿qué dijo Santiago del Moro sobre su ausencia?

Andrea del Boca espera el alta de su odontólogo para volver al reality de Telefe.
play

Gran Hermano 2026: se filtró la condición clave que debe cumplir Andrea del Boca para volver a Telefe

Se conoció la tendencia de las redes para la próxima eliminación de GH.

¿Quién será el próximo eliminado de Gran Hermano? Las encuestas apuntaron a un participante inesperado

Entre las elegidas figuran jugadoras expulsadas por la producción y otras que se fueron por accidentes.

Repechaje en Gran Hermano: Ángel de Brito reveló quienes son las favoritas para volver a la casa

últimas noticias

El equipo que se consagre campeón obtendrá la clasificación directa a la Copa Libertadores 2027.

Qué pasa si hay empate entre River y Belgrano en la final del Torneo Apertura 2026: ¿hay alargue o van directo a penales?

Hace 7 minutos
Wanda y Martin Migueles, juntos tras los rumores.

La foto que Wanda Nara no quería que se filtre: su hijo la mandó al frente con Martín Migueles

Hace 32 minutos
Los salarios registrados perdieron contra la inflación en marzo.

Los salarios registrados bajaron por séptimo mes consecutivo en marzo

Hace 35 minutos
Cruceros en Ushuaia, capital de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

El Malbrán envió un equipo a Ushuaia para identificar la circulación de hantavirus

Hace 37 minutos
El insólito conflicto entre Fede Bal y Wanda Nara se habría generado una suite en el Hotel Hilton

La insólita pelea entre Wanda Nara y Fede Bal: qué pasó

Hace 41 minutos