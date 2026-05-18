El video subido de tono de Daniela Celis con Nick Sicaro para apoyarlo en Gran Hermano 2026

La influencer publicó un clip junto al exjugador del reality que no tardó en generar controversia. Las imágenes impulsaban su participación en el repechaje, pero la complicidad entre ambos llamó la atención.

Daniela Celis sorprendió a sus seguidores al compartir en sus historias de Instagram un video provocativo junto a Nick Sicaro , exparticipante de Gran Hermano 2026. El clip, grabado en el marco de la campaña para el repechaje del reality, se viralizó en pocas horas y generó una oleada de reacciones en las redes sociales.

En las imágenes, Nick Sicaro aparece sin remera y sonriendo a cámara mientras la conocida también como "Pestañela" le pinta sobre el pecho, con maquillaje, la leyenda " Nick al 9009 ", el número habilitado para que el público vote por su regreso a la competencia. La escena encendió el debate entre los usuarios de esa red social por la evidente complicidad que ambos mostraron frente al lente.

El posteo captó de inmediato la atención de miles de usuarios de esta red social, que no tardaron en expresar sus opiniones. Por otro lado, Nick Sicaro publicó un mensaje dirigido a sus seguidores para sumarlos a la votación: "Hoy abren las votaciones para el repechaje y necesito tu voto de confianza para terminar lo que empecé. Gracias a todos los que me bancan y dan tanto cariño, ¡los amo! Ya saben qué hacer".

El romance de Daniela Celis y Nick Sicaro

El vínculo entre ambos dejó de ser un rumor la semana pasada, cuando Daniela Celis lo blanqueó en vivo durante su participación en Pasapalabra(Telefe). Ante la consulta de los conductores sobre si la relación ya tenía "exclusividad", la influencer respondió con una sonrisa dirigida a Sicaro, quien también estaba presente en el estudio: "Nos estamos portando bien, ¿supongo no?".

Nick Sicario Daniela Celis Nicolas Sicario y Daniela Celis.

La conductora Anamá Ferreira profundizó en el asunto y quiso saber si ya había habido un beso entre ellos. "No sé, a veces pierdo la memoria, no me acuerdo", esquivó la influencer entre risas, mientras él se inclinó por devolver la pregunta: "Preguntale a ella".

Otro detalle que generó repercusión fue cuando el conductor Iván de Pineda les preguntó si tenían alguna canción en común. Fue entonces cuando salió a la luz que Sicaro le había dedicado a Celis Photograph, el tema de Ed Sheeran. "Canta muy lindo", aseguró ella al referirse al exparticipante.