Graciela Alfano fulminó a Susana Giménez: "Si yo fuera vos, también me odiaría"

Tras el escándalo por el tapado de María Julia Alsogaray, la exvedette aprovechó la filtración de unas fotos en malla de la conductora para burlarse de su estética. "La que puede, puede", ironizó.

Graciela Alfano se vengó de Susana Giménez tras la viralización de unas fotos de la conductora en traje de baño, y fiel al estilo ácido de la exmodelo lanzó: "Si yo fuera vos, también me odiaría".

La conductora agradeció el amor de sus colegas y seguidores tras sufrir un ACV.
Daniela Ballester, tras el ACV y antes de su vuelta a la televisión: "La vida te cambia en un segundo"

El conflicto entre la conductora y la mediática resurgió por la propiedad de un histórico tapado de piel utilizado en una revista por la exministra de Carlos Menem María Julia Alsogaray. Giménez enfureció cuando Alfano dijo que la prenda era de ella y la llamó "mentirosa" y "piojosa". Además, negó habérselo prestado y la acusó de hacerle brujerías e inmundicias

Alfano aprovechó que los medios y las redes usaron las fotos de Susana en malla, usó su perfil de Instagram para subir sus propias fotos y apuntar con crueldad a la mediática. Primero subió una foto suya con un bikini diminuta con la frase: "La que puede, puede".

Enseguida, subió una de las fotos de Susana en paños menores y al lado una mujer en blanco y negro con un traje enterizo antiguo y un cuerpo más voluminoso: "Su, este modelito con volados te hubiera quedado mejor. Si yo fuera vos, también me odiaría", ironizó.

Alfano en redes

Susana Giménez aseguró tener 28 tapados propios

El conflicto entre Susana Giménez y Graciela Alfano resurgió por la propiedad de un histórico tapado de piel utilizado en una revista por la exfuncionaria de Carlos Menem María Julia Alsogaray. Susana enfureció cuando Alfano dijo que la prenda le pertenecía y la llamó "mentirosa" y "piojosa". Además, negó habérselo prestado y la acusó de hacerle brujerías.

La pelea comenzó por una producción de fotos antigua en Las Leñas, donde se discutió quién era la dueña del abrigo. En esa nota la conductora aseguró tener 28 tapados propios, de cuero natural, entre ellas la piel del tapado de los años 90 con el que posó Alsogaray y sin ropa abajo con el título "Reina pero no gobierna", de la revista Noticias. La tapa hacía alusión al romance entre el mandatario argentino de entonces, y la ingeniera, hija del político Álvaro Alsogaray, quien fue Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano del riojano.

Según relató Susana, hace unos meses, la historia del tapado es real: la exfuncionario menemista llegó al hotel en el que se estaba hospedando en Bariloche y tenía puesto el "dichoso" tapado de piel. Al verla, María Julia Alsogaray se lo pidió prestado para hacer una foto, algo a lo que ella accedió. “Graciela (Borges) vino y me dijo ‘No la dejemos hacer esa foto. Es un horror, va a ser un horror´”, recordó Susana en un sketch con Antonio Gasalla, en su papel de "la abuela".

