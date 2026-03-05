Graciela Alfano fulminó a Susana Giménez: "Si yo fuera vos, también me odiaría" Tras el escándalo por el tapado de María Julia Alsogaray, la exvedette aprovechó la filtración de unas fotos en malla de la conductora para burlarse de su estética. "La que puede, puede", ironizó. + Seguir en







La mediática se burló de las fotos en traje de baño de la conductora que se viralizaron en redes. Redes sociales

Graciela Alfano se vengó de Susana Giménez tras la viralización de unas fotos de la conductora en traje de baño, y fiel al estilo ácido de la exmodelo lanzó: "Si yo fuera vos, también me odiaría".

El conflicto entre la conductora y la mediática resurgió por la propiedad de un histórico tapado de piel utilizado en una revista por la exministra de Carlos Menem María Julia Alsogaray. Giménez enfureció cuando Alfano dijo que la prenda era de ella y la llamó "mentirosa" y "piojosa". Además, negó habérselo prestado y la acusó de hacerle brujerías e inmundicias

Alfano aprovechó que los medios y las redes usaron las fotos de Susana en malla, usó su perfil de Instagram para subir sus propias fotos y apuntar con crueldad a la mediática. Primero subió una foto suya con un bikini diminuta con la frase: "La que puede, puede".

Enseguida, subió una de las fotos de Susana en paños menores y al lado una mujer en blanco y negro con un traje enterizo antiguo y un cuerpo más voluminoso: "Su, este modelito con volados te hubiera quedado mejor. Si yo fuera vos, también me odiaría", ironizó.

Alfano en redes Redes sociales Susana Giménez aseguró tener 28 tapados propios El conflicto entre Susana Giménez y Graciela Alfano resurgió por la propiedad de un histórico tapado de piel utilizado en una revista por la exfuncionaria de Carlos Menem María Julia Alsogaray. Susana enfureció cuando Alfano dijo que la prenda le pertenecía y la llamó "mentirosa" y "piojosa". Además, negó habérselo prestado y la acusó de hacerle brujerías.