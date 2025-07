La picante respuesta de Graciela Alfano a Susana Giménez: "Yo nunca metí el auto debajo de un pajonal para evadir impuestos"

La exvedette apuntó contra las acusaciones que recibió de la Diva de los teléfonos y aseguró que no sabe de dónde proviene el odio que le tiene. “No olvidemos que es una persona que se fue en pandemia y habló mal del país", indicó en C5N.

La ex vedette, Graciela Alfano, le respondió sin filtros a Susana Giménez , quien la acusó de “hacer brujerías para matarla”, y aseguró que no sabe de dónde proviene el odio: “Es un típico ataque de envidia” y disparó: “Yo nunca metí el auto debajo de un pajonal para evadir impuestos".

Primero, Alfano aseguró esa prenda fue entregada por ella a María Julia. Pero Susana respondió que “está loca” y agregó: “Me cansé de esta mina porque ya me hizo tantas cosas... inclusive brujería, inmundicias como las que hace siempre.”.

Susana Giménez La mediática vivió un momento de angustia y enojo porque perdió un vuelo privado a Punta del Este. Redes Sociales

Ante todo esto, Graciela le contestó en Argentina en Vivo en C5N: “Algunas cosas son divertidas, otras son anecdóticas. Otras cosas son sorprendentes. ¿Dónde una cosa se transformó en otra? No olvidemos que se fue en la pandemia y habló mal del país”.

“Susana me tiró con de todo. Es tan incoherente todo. Dijo que me quiso matar con una brujería. Fue fuerte. La respuesta es muy simple: ¿tiene pruebas de esto que está diciendo? Es una versión de su cabeza. Yo soy Graciela Alfano, no necesito colgarme de nadie”, manifestó.

Respeto a las últimas acusaciones de la Diva en LAM, afirmó que se trata de “un ninguneo grande porque viene de unos insultos que no soy nadie, no existo, ella no sé quién es, 55 años trabajando... ¿tengo que explicar quién soy? Esto quisiera también aclararlo de ‘loca patológica’. Yo hablo de una conversación incoherente. Hay que explicarle que cambiaron las épocas”.

Alfano

Y concluyó filosa, fiel a su estilo: “Yo no le hice absolutamente nada. El odio no sé de dónde sale. Es un típico ataque de envidia. La envidia no tiene táctica, estrategia. Es una energía fuera de lugar. Pregunta de qué vivo. De lo que yo vivo… yo nunca metí un auto debajo de un Pajonal para evadir impuestos”.

Graciela Alfano y Susana Giménez reavivaron un enfrentamiento de los ´90 por un insólito motivo

Alfano reveló en el programa Puro Show que, según le contaron desde la peletería, utilizaron una de sus prendas para la producción de la sesión. “María Julia misma me dijo: ‘Me dijeron que me puse tu tapado’”, explicó, asegurando que Alsogaray se sintió halagada con el gesto.

La icónica tapa de María Julia Alsogaray en Revista Noticias

Sin embargo, la conductora salió al ataque durante una móvil de LAM: “A mí me interesa decir que la piel de la tapa es mi tapado, no el de Alfano. Es mío y de Graciela Borges, ella no estaba ahí”, sentenció, ratificando que ella fue la dueña de esa prenda icónica.

La respuesta de Alfano fue inmediata y filosa: insinuó que Giménez podría haber prestado su tapado para la nueva serie sobre Carlos Menem, y advirtió: “Yo esperaba no estar, pero estoy en todos lados porque soy la columna vertebral del espectáculo de los argentinos”. “¿No era más fácil levantar el teléfono?”, preguntó visiblemente molesta.