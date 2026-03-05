Desfinanciamiento universitario: docentes de la UBA anunciaron un paro por tiempo indeterminado

Desde la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires informaron sobre la medida de fuerza, que entrará en vigencia a partir del 16 de marzo. "No volvemos a las aulas hasta que nos paguen el 51% que nos deben y que se cumpla la ley vigente", señalaron.

Los docentes de la Universidad de Buenos Aires anunciaron un paro por tiempo indeterminado , a partir del 16 de marzo, en reclamo del aumento salarial del 51% y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Tras una asamblea, la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA) informó la medida en sus redes sociales: "No volvemos a las aulas hasta que nos paguen el 51% que nos deben y que se cumpla la ley vigente".

Este paro también estará acompañado por un plan de lucha con movilizaciones, acciones y cortes, permanencias en facultades y colegios de toda Argentina: "Vayamos al paro por tiempo indeterminado hasta la huelga general universitaria en defensa del salario y la universidad pública".

También exigieron la convocatoria a paritarias y la aplicación de la Ley de financiamiento universitario "conquistada en 2025 y que tiene fallo a favor de la justicia".

Tras la sanción de la Ley 27795, el Poder Ejecutivo, mediante el Decreto 795/2025, suspendió la aplicación de la norma , al argumentar que la ley no autorizaba gastos para prever en forma expresa el financiamiento universitario.

Resoluciones de la asamblea 3/03 La asamblea de AGD UBA votó Paro universitario, a partir del 16 de marzo, por tiempo indeterminado hasta ganar, como mandato al Congreso de Conadu Histórica

Ante esta situación el Consejo Interuniversitario Nacional inició un proceso colectivo a fines de octubre de 2025. Se solicitó la declaración de inconstitucionalidad del decreto del PEN y el cumplimiento inmediato de la Ley de Financiamiento Universitario, remarcando los artículos 5 y 6, que establecen la actualización salarial docente y de becas estudiantiles según el índice inflacionario.

En octubre, el Consejo Superior de la UBA consideró tomar medidas al respecto "a fin de garantizar el cumplimiento efectivo de la ley y la plena vigencia de los derechos constitucionales que protegen la educación pública y la institucionalidad democrática”.

Desde el Grupo epc informaron que "los salarios de docentes investigadores de Universidades Nacionales descendieron un 2,8% en enero y acumularon un deterioro de un 34% real en el mismo período".