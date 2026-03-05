Juan Bautista Mahiques juró como nuevo ministro de Justicia

El exfiscal de la Ciudad de Buenos Aires asume el cargo tras la renuncia de Mariano Cúneo Libarona en una ceremonia en el Salón Blanco de la Casa Rosada.

Juan Bautista Mahiques juró este jueves como nuevo ministro de Justicia , en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona, quien anunció su renuncia este miércoles por cuestiones personales.

El presidente Javier Milei le tomó juramento en el Salón Blanco de Casa Rosada antes de viajar a Estados Unidos, donde el mandatario participará el sábado en Miami de la cumbre Shield of the Americas, convocado por su par norteamericano, Donald Trump.

El acto tuvo el detalle llamativo de que contó con la participación de Cúneo Libarona. Apenas concretada la jura, el ministro saliente y su sucesor se unieron en un cálido saludo al Presidente .

También participaron de la ceremonia la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, entre otros integrantes del Poder Ejecutivo, funcionarios y familiares.

Cúneo expuso que su renuncia al cargo se produjo debido a que pretende "atender" su vida personal y afirmó que el presidente Javier Milei buscó que permanezca en el Gobierno. Además, respaldó la designación del abogado Juan Bautista Mahiques como su reemplazante.

En diálogo con Radio Mitre, el funcionario saliente remarcó que su actividad familiar se encontraba limitada cuando era el ministro de Justicia: "Presenté mi renuncia porque creía que mi tiempo estaba. Necesito atender mi vida: fueron dos años de sacrificios y de fines de semana. Tengo que hacer mis cosas, necesito oxigenarme y reconstruirme mentalmente. Hay limitaciones, como ir a la cancha y al dentista. No veo a mi nieto y adelgacé 14 kilos".

En tal sentido, destacó su labor y señaló que Milei pretendía que continúe al frente de la cartera. "Hasta hoy Javier no quería que me vaya, pero creo que ya cumplí el esfuerzo y seguiré apoyando. Me encargaron un montón de tareas. Hice muchas cosas, ya está el camino sembrado. Les tengo muchísimo cariño. Me llamaron ministros y entendieron mis razones", expresó.

Mariano Cúneo Libarona Reuters

En tanto, definió su encuentro en la Quinta de Olivos con el jefe de Estado y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, como "cordial, con afecto y muy amena". En este marco, agregó: "Nos reímos de historias que hemos vivido estos dos años y medio".

También apoyó la elección de Mahiques como su sucesor. "Lo conozco hace muchos años y le tengo afecto. Lo voy a apoyar en todo. Me gusta mucho, tiene experiencia, apoyo judicial y es inteligente. Me encanta. Le va a dar la fuerza que yo tenía en diciembre de 2023 y va a poder lograr los pasos necesarios para terminar el camino. Le dejé informes, memos, pasos y consejos", manifestó.

También dejó su cargo el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, quien será reemplazado por el abogado Santiago Viola, apoderado nacional de La Libertad Avanza y hombre cercano a la secretaria general de Presidencia, Karina Milei.

Cuneo Libarona coqueteó con su salida del Gobierno nacional en varias oportunidades. En distintos momentos de tensión interna, y en medio de cuestionamientos por el ritmo de las reformas judiciales, dejó trascender su malestar y evaluó la posibilidad de apartarse. En más de una oportunidad, su entorno hizo saber que analizaba volver de lleno a la actividad privada. Siempre, hasta ahora, Milei logró retenerlo.

Quién es Juan Bautista Mahiques, el nuevo ministro de Justicia que reemplazará a Mariano Cúneo Libarona

Juan Bautista Mahiques fue designado por el presidente Javier Milei como nuevo ministro de Justicia de la Nación, en remplazo de Mariano Cúneo Libarona, que este miércoles presentó la renuncia a su cargo tras poco más de dos años de gestión. En su primer mensaje en redes, el flamante funcionario agradeció al jefe de Estado y su hermana Karina Milei "por la dedicación con la que conduce y fortalece al equipo político del Gobierno".

También dejó su cargo el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, quien será reemplazado por el abogado Santiago Viola, apoderado nacional de La Libertad Avanza y hombre cercano a la secretaria general de Presidencia. Mahiques asumirá en el cargo este jueves a las 12 en la Casa Rosada.

De profesión abogado y con una maestría en Administración de Justicia, el funcionario ingresante ocupaba desde 2019 la titularidad del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y hace cuatro años era presidente de la Asociación Internacional de Fiscales (IAP). También se desempeñó como representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura de la Nación bajo la presidencia de Mauricio Macri.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/juanbmahiques/status/2029190746889236505&partner=&hide_thread=false Agradezco al Presidente Javier Milei por la confianza para asumir esta responsabilidad. Su liderazgo ha sido claro al marcar el camino: sin justicia no hay futuro posible. Ese rumbo exige instituciones que funcionen con arreglo al Estado de Derecho y un sistema jurídico con… https://t.co/8K0qeG4WsF — Juan Bautista Mahiques (@juanbmahiques) March 4, 2026

Su círculo familiar cuenta con una amplia trayectoria en el Poder Judicial; es hijo de Carlos Mahiques (juez de la Cámara de Casación Federal) y hermano de Ignacio Mahiques (fiscal federal).

"La Argentina necesita una Justicia independiente de las disputas políticas, imparcial en sus decisiones, ágil en sus tiempos y moderna en sus herramientas; una institución que proteja a las víctimas, que no confunda garantías con impunidad y que reafirme, sin excepciones, que la ley se cumple para todos por igual. Asumo esta función con la convicción de que sin seguridad jurídica no hay inversión, sin reglas estables no hay desarrollo y sin jueces independientes no hay República", señaló Mahiques en X, donde replicó el mensaje del presidente donde anunciaba la salida de Cúneo Libarona.