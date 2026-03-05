Esta nueva edición de Gran Hermano, Generación Dorada no tiene apenas dos semanas de iniciado y ya hubo un eliminado, tensión en la casa y se inauguró una nueva instancia: los hermanitos votaron la Placa Planta, ¿quiénes quedaron nominados?
En una nueva gala de nominación, esta vez los hermanitos eligieron quiénes consideran que tienen menos participación en el juego. Esta nueva instancia cambió por completo la competencia y estrategias del juego en esta edición.
Esta instancia está pensada para que, después de la decisión de los propios concursantes, el público pueda eliminar a aquellos concursantes que pasan inadvertidos dentro de la casa. La inclusión de esta nueva determinación fue pensada como una herramienta adicional dentro del formato para exponer a los jugadores y que cambiará por completo la instancia y estrategias de juego en esta nueva edición.
Segú detalló Santiago Del Moro en cómo se desarrollará la mecánica del juego ante estas nominaciones, este jueves habrá una gala para anunciar que entre dos o tres hermanitos sean salvados por el público, y el domingo estará la definición: con voto negativo, el público votará para decidir quién abandona la competencia.
En total, 9 de los participantes fueron los señalados como “plantas”: Juani Car fue el primero en quedar fulminado, tras la decisión del líder de la semana, Franco Poggio, quien argumentó que considera que su compañero se mantiene demasiado en las sombras dentro de la casa.
En la lista también terminaron ingresando Eduardo, Yipio, Cinzia, Martín, Tomás, Nazareno, Titi y Zunino. Todos ellos quedaron al borde de la eliminación y en el resto de los días deberán convencer al público que están dispuestos a jugar.
El ex – Gran Hermano, acumuló 15 votos, la uruguaya quedó eliminada con 10 votos, unos escalones más abajo quedaron la venezolana junto a Tomy, ambos con 9 votos, en una paridad que dejó en evidencia que las alianzas empiezan a reconfigurarse y que nadie tiene el terreno completamente asegurado. Mientras que los cuatro restantes cosecharon 4 puntos, cada uno.