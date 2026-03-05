Gran Hermano 2026 estrenó la Placa Planta: quiénes son todos los nominados En una nueva gala de nominación, esta vez los hermanitos eligieron quiénes consideran que tienen menos participación en el juego. Esta nueva instancia cambió por completo la competencia y estrategias del juego en esta edición. + Seguir en







En total, 9 participantes quedon nominados en la primera Placa Planta

Esta nueva edición de Gran Hermano, Generación Dorada no tiene apenas dos semanas de iniciado y ya hubo un eliminado, tensión en la casa y se inauguró una nueva instancia: los hermanitos votaron la Placa Planta, ¿quiénes quedaron nominados?

Esta instancia está pensada para que, después de la decisión de los propios concursantes, el público pueda eliminar a aquellos concursantes que pasan inadvertidos dentro de la casa. La inclusión de esta nueva determinación fue pensada como una herramienta adicional dentro del formato para exponer a los jugadores y que cambiará por completo la instancia y estrategias de juego en esta nueva edición.

Segú detalló Santiago Del Moro en cómo se desarrollará la mecánica del juego ante estas nominaciones, este jueves habrá una gala para anunciar que entre dos o tres hermanitos sean salvados por el público, y el domingo estará la definición: con voto negativo, el público votará para decidir quién abandona la competencia.

Uno por uno, quiénes son los nominados en la Placa Planta En total, 9 de los participantes fueron los señalados como “plantas”: Juani Car fue el primero en quedar fulminado, tras la decisión del líder de la semana, Franco Poggio, quien argumentó que considera que su compañero se mantiene demasiado en las sombras dentro de la casa.

En la lista también terminaron ingresando Eduardo, Yipio, Cinzia, Martín, Tomás, Nazareno, Titi y Zunino. Todos ellos quedaron al borde de la eliminación y en el resto de los días deberán convencer al público que están dispuestos a jugar.