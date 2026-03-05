IR A
IR A

Gran Hermano 2026 estrenó la Placa Planta: quiénes son todos los nominados

En una nueva gala de nominación, esta vez los hermanitos eligieron quiénes consideran que tienen menos participación en el juego. Esta nueva instancia cambió por completo la competencia y estrategias del juego en esta edición.

En total

En total, 9 participantes quedon nominados en la primera Placa Planta

Esta nueva edición de Gran Hermano, Generación Dorada no tiene apenas dos semanas de iniciado y ya hubo un eliminado, tensión en la casa y se inauguró una nueva instancia: los hermanitos votaron la Placa Planta, ¿quiénes quedaron nominados?

Trascendió que la producción podría tomar sanciones disciplinarias ante estos hostrigamientos.
Te puede interesar:

Gran Hermano 2026: Andrea del Boca destruyó a Yanina Zilli por su ataque a Daniela de Lucia

Esta instancia está pensada para que, después de la decisión de los propios concursantes, el público pueda eliminar a aquellos concursantes que pasan inadvertidos dentro de la casa. La inclusión de esta nueva determinación fue pensada como una herramienta adicional dentro del formato para exponer a los jugadores y que cambiará por completo la instancia y estrategias de juego en esta nueva edición.

Segú detalló Santiago Del Moro en cómo se desarrollará la mecánica del juego ante estas nominaciones, este jueves habrá una gala para anunciar que entre dos o tres hermanitos sean salvados por el público, y el domingo estará la definición: con voto negativo, el público votará para decidir quién abandona la competencia.

Uno por uno, quiénes son los nominados en la Placa Planta

En total, 9 de los participantes fueron los señalados como “plantas”: Juani Car fue el primero en quedar fulminado, tras la decisión del líder de la semana, Franco Poggio, quien argumentó que considera que su compañero se mantiene demasiado en las sombras dentro de la casa.

En la lista también terminaron ingresando Eduardo, Yipio, Cinzia, Martín, Tomás, Nazareno, Titi y Zunino. Todos ellos quedaron al borde de la eliminación y en el resto de los días deberán convencer al público que están dispuestos a jugar.

Placa Planta 2026

El ex – Gran Hermano, acumuló 15 votos, la uruguaya quedó eliminada con 10 votos, unos escalones más abajo quedaron la venezolana junto a Tomy, ambos con 9 votos, en una paridad que dejó en evidencia que las alianzas empiezan a reconfigurarse y que nadie tiene el terreno completamente asegurado. Mientras que los cuatro restantes cosecharon 4 puntos, cada uno.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El gran comienzo de Gran Hermano Generación Dorada 2026. 

Gran Hermano 2026: se filtró un escándalo de uno de los participantes más polémicos y podría ser eliminado

Andrea del Boca y Brian Sarmiento, enfrentados dentro de la casa de GH.
play

Otro choque entre Andrea del Boca y Brian Sarmiento sube la tensión en Gran Hermano: "A mamá mona..."

Una de las versiones indica que el auto volcó y se lo llevaron en ambulancia a un hospital para su observación.

Un ganador de Gran Hermano tuvo un grave accidente en Uruguay: "No había luz..."

El actor respaldó a su colega enjuiciada por malversación de fondos públicos.

"Es doloroso verla": la lapidaria frase de Pablo Echarri sobre Andrea del Boca en Gran Hermano

Ya pasó la primera semana de Gran Hermano Generación Dorada. 

Grave denuncia de un ex participante contra Gran Hermano: "Hoy que no tengo contrato, lo puedo decir"

El exparticipante de GH quedó envuelto en un hecho policial con su padre.

Gran Hermano: una grave denuncia sacude a la familia de Thiago Medina

últimas noticias

Los celulares sí están permitidos en los recreos

La Ciudad prohibió el uso de celulares en las escuelas secundarias

Hace 10 minutos
Budín de chocolate intenso en la air fryer. 

La increíble receta de budín húmedo y aireado con sabor a cacao para hacer en la air fryer

Hace 15 minutos
La importancia de la longevidad para la sociedad.

Por qué la longevidad se puede convertir en un aspecto fundamental para el estatus social según expertos

Hace 16 minutos
La nueva pareja de Jacob Elordi.

¿De nuevo en pareja? Con quienes estuvo Jacob Elordi y cual es la ex con la que estaría saliendo

Hace 17 minutos
play
Esta anti heroína de Batman tiene su propia película, llegó a Netflix y está siendo de lo más visto:

Esta anti heroina de Batman tiene su propia película, llegó a Netflix y está siendo de lo más visto: de quién se trata

Hace 17 minutos