Emergencia en discapacidad: tensión y represión de la Policía en la marcha frente al Ministerio de Salud

Familiares, organizaciones sociales y profesionales del sector reclamaron por el cumplimiento efectivo de la ley aprobada por el Congreso y la normalización de los pagos a los diferentes prestadores en tiempo y forma. “No quieren que tengamos derechos”, señalaron a C5N.

La ley fue reglamentada en 2026, pero el Gobierno no la aplica.  

Familiares de personas con discapacidad, organizaciones sociales y profesionales del sector llevaron a cabo este jueves una nueva marcha frente al Ministerio de Salud en reclamo por el cumplimiento efectivo de la Ley de Emergencia en Discapacidad aprobada por el Congreso y la normalización de los pagos a los diferentes prestadores en tiempo y forma

La conductora agradeció el amor de sus colegas y seguidores tras sufrir un ACV.
Daniela Ballester, tras el ACV y antes de su vuelta a la televisión: "La vida te cambia en un segundo"

Pese a que la legislación fue reglamentada este año, los diferentes prestadores hasta el momento no vieron normalizados sus pagos. “Increíblemente la Policía acaba de avanzar sobre los discapacitados, sobre los familiares y prestadores cuando estaban reclamando pacíficamente una solución al problema del sector”, informó desde el lugar el periodista de C5N Bernardo Magnano en el programa La Mañana.

"Estamos reclamando nuestros derechos y nos hacen estas cosas. La verdad que no molestamos a nadie. Tenemos bronca porque no están cobrando los prestadores. Las personas con discapacidad no podemos vivir más así. Lamentablemente es la represión de siempre. Estábamos protestando pacíficamente, sobre la vereda y nos quieren desalojar", explicó Jonathan Yeferley, una de las personas presentes en la protesta.

La semana pasada el Ministerio de Salud aplicó un incremento del 5,87% de aumento en las tarifas del nomenclador del Sistema de Prestaciones de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad, que son la guía para profesionales dedicados a diversos tratamientos terapéuticos.

Según señalaron, el porcentaje fue calculado "sobre la base de la variación del Índice de Precios al Consumidor correspondiente a los meses de diciembre 2025 y enero 2026", como consta en la Resolución 340/2026 publicada en el Boletín Oficial.

Emergencia en discapacidad: el reclamo de los profesionales

Carla, una maestra especial que trabaja en un centro médico de Morón habló sobre la necesidad de aplicar el presupuesto. “Necesitamos que se aplique ya. Es urgente. Los chicos pierden su derecho de transporte, educación, terapia y acompañamientos. ¿Qué más tenemos que hacer?”.

En este sentido, describió: “Las cosas están mal, es angustiante la situación. Tener que volver a la calle cuando esto ya se aprobó, se desaprobó y se volvió a aprobar otra vez. ¿Cuánto puede modificar el presupuesto?, que me lo vengan a explicar. Yo no soy economista, soy maestra y mamá”.

