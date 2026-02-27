IR A
¿Mirtha Legrand deja El Trece? El gesto en su cumpleaños que lo confirmaría

La ausencia de algunos directivos del canal indicarían un quiebre sin retorno en la relación con la conductora y blanquearían las negociaciones del pase a Telefe.

La conductora de televisión atravesaría su peor momento con la cúpula de Constitución.

Captura El Trece

Después del cumpleaños de Mirtha Legrand, que celebró sus 99 años el 23 de febrero, se filtraron algunos datos que indican que el vínculo de la conductora con El Trece estaría roto.

En la fiesta de la diva que se realizó en la casa de su hija, Marcela Tinayre, hubo varias ausencias con respecto a años anteriores, como la de los gerentes del canal de Constitución. Entre ellos, el encargado de programación, Adrián Suar.

"Los que no estuvieron invitados fueron Adrián Suar, Pablo Codevilla y Coco Fernández", destacó este viernes el panelista Daniel Ambrosino en Intrusos. Cabe destacar que la lista para el evento la hicieron sus nietos, Juana y Nacho Viale.

Los conductores Rodrigo Lussich y Adrián Pallares señalaron que en el festejo no estuvieron los mayores jerarcas de la señal donde la "Chiqui" graba La noche de Mirtha, ya que no fueron invitados. Según indicó la periodista Paula Varela, habría un trasfondo emocional: "Para Mirtha, siempre fue una asignatura pendiente estar en Telefe".

El pase de Mirtha Legrand a Telefe

Mientras la cúpula de programación de El Trece estuvo ausente en el cumpleaños de Mirtha Legrand, quien sí fue a la fiesta es Gustavo Scaglione, el CEO y máximo directivo de Telefe. Si bien está vinculado con la familia Tinayre, su presencia fue interpretada como un "blanqueo" del próximo pase de la actriz a la señal de las pelotas. Si esto se concreta, Legrand pasaría a cumplir sus 100 años en el canal de Martínez junto a su amiga Susana Giménez.

