5 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Estados Unidos e Israel lanzaron nuevos ataques en Irán: las muertes por el conflicto ya ascienden a más de 1.000

Las Fuerzas de Defensa de Israel informaron que desmantelaron un lanzador de misiles balísticos móvil en el área de Qom. Mientras que Comando Central de EE. UU afirmó que "las fuerzas estadounidenses siguen cazando y destruyendo agresivamente con precisión los lanzadores de misiles iraníes".

Por
Explosiones se escucharon en gran parte de la capital iraní. 

Explosiones se escucharon en gran parte de la capital iraní. 

Atta Kenare/AFP/Getty Images

Estados Unidos e Israel lanzaron nuevos ataques con mayor intensidad en Irán. Las Fuerzas de Defensa de Israel informaron que desmantelaron un lanzador de misiles balísticos móvil en el área de Qom. El miércoles, un submarino de Estados Unidos hundió un buque de guerra iraní en aguas internacionales, algo que no ocurría desde la Segunda Guerra Mundial.

Francia autorizó a EEUU a utilizar sus bases 
Te puede interesar:

Francia autorizó a Estados Unidos a usar sus bases militares en Medio Oriente

Según informó la CNN, se escucharon varias explosiones en la ciudad de Teherán "los bombardeos están por todas partes: norte, sur, este, oeste. Parece que van a por todas", explicó un residente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FDIonline/status/2029460023382818863&partner=&hide_thread=false

Desde el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informaron que "continúan los esfuerzos para eliminar las capacidades móviles de lanzamiento de misiles del régimen iraní. Estamos detectando y destruyendo estas amenazas con precisión letal".

También desde las Fuerzas de Defensa de Israel aclararon que durante la noche "unos aviones de combate de la FAI alcanzaron y desmantelaron un lanzador de misiles balísticos móvil en el área de Qom, el cual estaba preparado para disparar hacia Israel".

"Un sistema de defensa aérea también fue alcanzado en Isfahán. Previo a los alcances, las FDI tomaron varias medidas preventivas para reducir el riesgo de daño hacia civiles", sentenciaron.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CENTCOM/status/2029412335916376164&partner=&hide_thread=false

En las últimas horas, Reuters comunicó que un petrolero con bandera de Bahamas "probablemente sufrió una ruptura después de ser alcanzado por una explosión mientras estaba anclado cerca del puerto iraquí de Khor al Zubair".

En esa línea señalaron que el buque fue abordado por una "pequeña embarcación se acercó al costado de babor del petrolero y poco tiempo después se escuchó un fuerte estruendo".

Impactante video: submarino estadounidense atacó y hundió una fragata iraní

El Pentágono publicó un video en el que se observa el momento en que un submarino de Estados Unidos lanza un torpedo contra un buque de guerra iraní en el océano Índico. La grabación fue presentada oficialmente este miércoles.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, aseguró en conferencia de prensa que la operación se realizó en aguas internacionales y que la embarcación de la Armada iraní fue hundida. “Un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní que creía estar a salvo”, afirmó el funcionario, al detallar que el ataque se concretó con un torpedo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/el_pais/status/2029219910824374685&partner=&hide_thread=false

En paralelo, autoridades de Sri Lanka informaron que el ataque se produjo cerca de sus costas, aunque fuera de su jurisdicción marítima. El canciller Vijitha Herath indicó que el navío afectado sería la fragata iraní Iris Dena y que comenzó a hundirse en aguas internacionales.

La Armada esrilanquesa desplegó barcos y aeronaves para asistir a la tripulación. Un vocero naval confirmó que 32 marineros fueron rescatados y trasladados a un hospital para recibir atención médica. Según fuentes oficiales, uno de los heridos murió mientras era asistido.

El episodio se enmarca en la escalada militar iniciada el sábado, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques conjuntos contra Irán con el argumento de neutralizar amenazas del régimen persa.

Tras esa ofensiva, que incluyó la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, y de altos mandos militares, Teherán respondió con misiles balísticos dirigidos contra territorio israelí y bases estadounidenses en Medio Oriente.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

En la causa YPF el Estado argentino recibió el apoyo del Departamento de Justicia de Estados Unidos que se presentrá a la audiencia del 16 de abril. 

Juicio por YPF: EEUU vuelve a posicionarse a favor de Argentina y participará en una audiencia clave

Además, hay más de 6.000 personas heridas por la guerra en Medio Oriente.

Ya son más de 1.000 los muertos en Irán y se suspendió el funeral de Ali Khamenei

El Senado de EEUU rechazó una resolución para detener los ataques.

Estados Unidos: el Senado rechazó una resolución para frenar los ataques contra Irán

El gigante de Wall Street cerró su trade ganador en Argentina.

Alarma en la city: un peso pesado de Wall Street salió de los bonos argentinos

Matías Trufelman es de la Escuela Scholem Aleijem del barrio de Villa Crespo, Buenos Aires. 

Un joven argentino recibió un premio de la NASA por su proyecto de minería sustentable en Marte

El líder libertario es uno de los principales alineados a Washington.

Qué es el Escudo de las Américas, la cumbre a la que asistirá Milei en EEUU

Rating Cero

La película despliega una mirada sensible sobre temas universales.
play

Un matrimonio grande se debe mudar de su departamento: la emotiva película que es tendencia en Netflix

Marvel estuvo envuelto en una importante polémica.

Era una parte fundamental de Marvel pero se alejó de los cines por una fuerte polémica y ahora regresará: qué actor es

En el catálogo actual de Netflix, se posiciona como una opción ideal para quienes buscan cine clásico con encanto atemporal.
play

Esta famosa película con Diane Keaton llegó a Netflix y está entre lo más visto: de cuál se trata

El estilo de Melanie Griffith, la actriz ícono de los 80, hoy. 

La impresionante transformación de Melanie Griffith: está igual a Meg Ryan en los 90

El gran comienzo de Gran Hermano Generación Dorada 2026. 

Gran Hermano 2026: se filtró un escándalo de uno de los participantes más polémicos y podría ser eliminado

Mariana Enriquez y Rosalía en una entrevista distinta. 
play

Rosalía confirmó cuál es la cualidad que más valora en un hombre: "Que sea gay"

últimas noticias

Todo lo que tenés que saber de la Fórmula 1 en 2026.

Arranca la Fórmula 1: el calendario completo de la temporada 2026 y cómo ver las carreras en vivo

Hace 22 minutos
play
La película despliega una mirada sensible sobre temas universales.

Un matrimonio grande se debe mudar de su departamento: la emotiva película que es tendencia en Netflix

Hace 27 minutos
Desfinanciamiento universitario: docentes de la UBA anunciaron un paro por tiempo indeterminado

Desfinanciamiento universitario: docentes de la UBA anunciaron un paro por tiempo indeterminado

Hace 32 minutos
Elegir bien la modalidad puede mejorar el resultado final obtenido.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 900.000 pesos a 30 días en marzo 2026

Hace 43 minutos
El titular de la UIA pidió defender más al sector empresarial. 

Nuevo reclamo de la UIA al Gobierno: "Criticar al sector empresario no nos lleva a ningún lado"

Hace 46 minutos