Estados Unidos e Israel lanzaron nuevos ataques en Irán: las muertes por el conflicto ya ascienden a más de 1.000

Las Fuerzas de Defensa de Israel informaron que desmantelaron un lanzador de misiles balísticos móvil en el área de Qom. Mientras que Comando Central de EE. UU afirmó que "las fuerzas estadounidenses siguen cazando y destruyendo agresivamente con precisión los lanzadores de misiles iraníes".

Estados Unidos e Israel lanzaron nuevos ataques con mayor intensidad en Irán. Las Fuerzas de Defensa de Israel informaron que desmantelaron un lanzador de misiles balísticos móvil en el área de Qom. El miércoles, un submarino de E stados Unidos hundió un buque de guerra iraní en aguas internacionales , algo que no ocurría desde la Segunda Guerra Mundial.

Según informó la CNN, se escucharon varias explosiones en la ciudad de Teherán "los bombardeos están por todas partes: norte, sur, este, oeste. Parece que van a por todas" , explicó un residente.

Desde el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informaron que "continúan los esfuerzos para eliminar las capacidades móviles de lanzamiento de misiles del régimen iraní. Estamos detectando y destruyendo estas amenazas con precisión letal".

Actividad durante la noche: Unos aviones de combate de la FAI alcanzaron y desmantelaron un lanzador de misiles balísticos móvil en el área de Qom, el cual estaba preparado para disparar hacia Israel. Un sistema de defensa aérea también fue alcanzado en Isfahán.

También desde las Fuerzas de Defensa de Israel aclararon que durante la noche " unos aviones de combate de la FAI alcanzaron y desmantelaron un lanzador de misiles balísticos móvil en el área de Qom, el cual estaba preparado para disparar hacia Israel".

"Un sistema de defensa aérea también fue alcanzado en Isfahán. Previo a los alcances, las FDI tomaron varias medidas preventivas para reducir el riesgo de daño hacia civiles", sentenciaron.

The effort to eliminate the Iranian regime's mobile missile launch capabilities continues. We are finding and destroying these threats with lethal precision.

En las últimas horas, Reuters comunicó que un petrolero con bandera de Bahamas "probablemente sufrió una ruptura después de ser alcanzado por una explosión mientras estaba anclado cerca del puerto iraquí de Khor al Zubair".

En esa línea señalaron que el buque fue abordado por una "pequeña embarcación se acercó al costado de babor del petrolero y poco tiempo después se escuchó un fuerte estruendo".

Impactante video: submarino estadounidense atacó y hundió una fragata iraní

El Pentágono publicó un video en el que se observa el momento en que un submarino de Estados Unidos lanza un torpedo contra un buque de guerra iraní en el océano Índico. La grabación fue presentada oficialmente este miércoles.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, aseguró en conferencia de prensa que la operación se realizó en aguas internacionales y que la embarcación de la Armada iraní fue hundida. “Un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní que creía estar a salvo”, afirmó el funcionario, al detallar que el ataque se concretó con un torpedo.

Un submarino de EE UU ha hundido un barco de guerra iraní con 180 personas a bordo. Hay al menos 80 muertos. Según el secretario de Defensa de EE UU, "es el primer hundimiento de un buque enemigo por un torpedo desde la Segunda Guerra Mundial"

En paralelo, autoridades de Sri Lanka informaron que el ataque se produjo cerca de sus costas, aunque fuera de su jurisdicción marítima. El canciller Vijitha Herath indicó que el navío afectado sería la fragata iraní Iris Dena y que comenzó a hundirse en aguas internacionales.

La Armada esrilanquesa desplegó barcos y aeronaves para asistir a la tripulación. Un vocero naval confirmó que 32 marineros fueron rescatados y trasladados a un hospital para recibir atención médica. Según fuentes oficiales, uno de los heridos murió mientras era asistido.

El episodio se enmarca en la escalada militar iniciada el sábado, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques conjuntos contra Irán con el argumento de neutralizar amenazas del régimen persa.

Tras esa ofensiva, que incluyó la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, y de altos mandos militares, Teherán respondió con misiles balísticos dirigidos contra territorio israelí y bases estadounidenses en Medio Oriente.