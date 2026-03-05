5 de marzo de 2026 Inicio
¿De nuevo en pareja? Con quienes estuvo Jacob Elordi y cual es la ex con la que estaría saliendo

El actor habría retomado su relación con la actriz estadounidense, con quien se había separado el verano pasado.

La nueva pareja de Jacob Elordi.

La nueva pareja de Jacob Elordi.

  • Jacob Elordi fue visto en marzo de 2026 junto a Olivia Jade Giannulli en Los Ángeles, reavivando rumores de reconciliación tras varias rupturas desde 2021.
  • El actor, conocido por Euphoria y Saltburn, mantiene un historial sentimental seguido de cerca por la prensa.
  • Antes de Olivia Jade, estuvo en pareja con Joey King, fue vinculado a Zendaya y formalizó un noviazgo con Kaia Gerber.
  • Tras un distanciamiento en 2024, la pareja habría retomado la relación en una etapa de mayor madurez y equilibrio profesional.

El nombre de Jacob Elordi volvió a encender redes y portales de espectáculos en marzo de 2026 tras ser visto en situaciones que apuntan a una reconciliación. El protagonista de Euphoria y Saltburn habría retomado su relación con la influencer Olivia Jade Giannulli. Aunque ambos mantuvieron perfil bajo y atravesaron rupturas desde que comenzaron a salir en 2021, sus recientes apariciones en Los Ángeles reavivaron los rumores y los posicionan como una de las parejas más comentadas del momento.

El historial sentimental de Elordi siempre captó atención mediática. Su primera relación pública fue con Joey King, su coprotagonista en The Kissing Booth, y luego fue vinculado con Zendaya durante el rodaje de la primera temporada de Euphoria. Más tarde mantuvo un noviazgo formal con la modelo Kaia Gerber, consolidando su imagen como uno de los galanes más codiciados de su generación.

Olivia Jade, hija de la actriz Lori Loughlin y creadora de contenido con fuerte presencia digital, vuelve así al centro de la escena junto al actor. Tras un distanciamiento en 2024 para enfocarse en sus carreras, la pareja parece haber encontrado un nuevo equilibrio en 2026. Fuentes cercanas señalan que la madurez de Jacob y el apoyo de Olivia durante sus rodajes internacionales habrían sido claves para esta nueva etapa.

