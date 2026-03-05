Gran Hermano 2026: Andrea del Boca destruyó a Yanina Zilli por su ataque a Daniela de Lucia La actriz cruzó a la exvedette por chicanear a la escritora con el duelo personal por su padre: "Es un golpe muy bajo". + Seguir en







Trascendió que la producción podría tomar sanciones disciplinarias ante estos hostrigamientos. Redes sociales

La pelea entre Andrea del Boca y Yanina Zilli parece no tener retorno en Gran Hermano, después del ataque de la exvedette a Daniela de Lucía, que volvió a la casa después del fallecimiento del padre: "Es un golpe muy bajo", sentenció.

La actriz estalló cuando Zilli usó el duelo personal de la coach y periodista como una agresión y logró el repudio generalizado de los participantes del reality de Telefe: "Era para mandarla a la mierda en vivo", aseguró.

La protagonista de Andrea Celeste agregó que "lo que vimos no es juego, es falta de humanidad. Fue un golpe muy bajo meterse con la pérdida de una compañera...", fue parte del descargo de la mediática.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gran Hermano (@granhermanoar) Del Boca plantó su posición sin dejar dudas, y hubo otros jugadores como Eduardo Carrera, quien miró toda la situación desde afuera, que también se solidarizaron: "No escuché bien, pero cuando vi que ustedes la abrazaban y ella lloraba, algo le tuvo que haber dicho. Fue en vivo encima".

Por su parte, Zilli aseguró que todo fue una "estrategia del juego", aunque le confesó a Brian Sarmiento que se le "fue la mano". La pelea también se vivió en redes y fue tendencia con el hashtag #FuerzaDaniela en X.