Gran Hermano 2026: Andrea del Boca destruyó a Yanina Zilli por su ataque a Daniela de Lucia

La pelea entre Andrea del Boca y Yanina Zilli parece no tener retorno en Gran Hermano, después del ataque de la exvedette a Daniela de Lucía, que volvió a la casa después del fallecimiento del padre: "Es un golpe muy bajo", sentenció.
La actriz cruzó a la exvedette por chicanear a la escritora con el duelo personal por su padre: "Es un golpe muy bajo".
La pelea entre Andrea del Boca y Yanina Zilli parece no tener retorno en Gran Hermano, después del ataque de la exvedette a Daniela de Lucía, que volvió a la casa después del fallecimiento del padre: "Es un golpe muy bajo", sentenció.
La actriz estalló cuando Zilli usó el duelo personal de la coach y periodista como una agresión y logró el repudio generalizado de los participantes del reality de Telefe: "Era para mandarla a la mierda en vivo", aseguró.
La protagonista de Andrea Celeste agregó que "lo que vimos no es juego, es falta de humanidad. Fue un golpe muy bajo meterse con la pérdida de una compañera...", fue parte del descargo de la mediática.
Del Boca plantó su posición sin dejar dudas, y hubo otros jugadores como Eduardo Carrera, quien miró toda la situación desde afuera, que también se solidarizaron: "No escuché bien, pero cuando vi que ustedes la abrazaban y ella lloraba, algo le tuvo que haber dicho. Fue en vivo encima".
Por su parte, Zilli aseguró que todo fue una "estrategia del juego", aunque le confesó a Brian Sarmiento que se le "fue la mano". La pelea también se vivió en redes y fue tendencia con el hashtag #FuerzaDaniela en X.
Luego de que se definiera la llamada “placa planta”, hubo un intercambio de palabras entre Yanina Zilli y Daniela de Lucía. Mientras Santiago del Moro presenciaba una discusión sobre la humorista uruguaya Yipio, a la que tildaron de "patotera", la escritora opinó del tema. "Si vos no estabas... Vos estabas en el velorio de tu papá... Vos no podés hablar si no estás”, disparó Zilli. El comentario, en pleno vivo, se llevó la desaprobación de los jugadores de la casa que intentaron frenarla la grito de “¡no, no, no!”, hasta que la pararon.