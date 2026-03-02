¿Nueva vida? Le dieron el alta a Luciano Castro, pero deberá continuar su rehabilitación

El actor se había internado en una clínica por propia voluntad. A casi 20 días de aquella drástica decisión podrá salir del complejo.

Luciano Castro tiene decidido retomar las grabaciones de una serie de Sebastián Ortega

A casi 20 días de haberse internado en una clínica de rehabilitación, Luciano Castro recibió el alta, aunque deberá cumplir una serie de medidas para el tratamiento.

El llamativo mensaje de Griselda Siciliani en medio de la internación de Luciano Castro

El actor había tomado la decisión de ingresar el centro para “desintoxicarse”, según indicaron desde su entorno, aunque ahora desde el programa Lape Club Social (AméricaTV) informaron que recibió el “alta transitoria con terapia ambulatoria”. Si bien no deberá estar internado, sí tendrá un seguimiento profesional.

Esto consiste con seguir con controles en el que deberá reportarse regularmente y mantener contacto con el equipo que lo acompaña en su tratamiento. De igual modo, sus allegados detallaron que el alta no implica el cierre definitivo del proceso, por lo que en caso que el seguimiento no dé los resultados esperados o si el actor considera que necesita más ayuda , “podría volver a una internación como la que tuvo hasta ahora”.

Durante su internación, el galán de las telenovelas tenía la posibilidad de tener cierta movilidad y no respondía a un cuadro de extrema gravedad. Incluso, durante su breve estadía llegó a recibir la visita de sus hijos y su familia.

Días después que se conociera la determinación de internarse, en La Mañana con Moria (El Trece), la propia Moria Casán explicó que tuvo contacto con el actor de Las Estrellas, y que este, entre otras cuestiones, le dijo que ella era su “voz para decir esto porque él no habló nunca con nadie”: “Me dijo ‘vengo a sanar, me interné porque quiero estar bien’”.

El actor no pudo soportar el colapso de su vida privada y el peso de sus adicciones.

Según detalló La One, la decisión de internación de Castro fue “por voluntad propia”, “una decisión que tomó él”. “Luciano me dijo que lo que más extraña es a Griselda y que necesita estar bien con sus hijos”, concluyó.

Cuál será el futuro de Luciano Castro tras su salida del centro de rehabilitación

Luciano Castro recibió el alta luego de haber permanecido varios días internado, pero no solo tendrá que cumplir con una serie de requisitos para no abandonar repentinamente el tratamiento, sino que también tiene proyectos en el horizonte que afrontar.

Ante esta situación, trascendió que el actor deberá reincorporarse a la grabación de una segunda temporada de la ficción producida por Sebastián Ortega, El tiempo puede esperar (Netflix), donde comparte protagonismo con Carla Peterson, Jerónimo Bosia, Valentina Zenere, y cuenta con la participación de su excuñada, Leticia Siciliani.

Luciano Castro - Carla Peterson Luciano Castro, Carla Peterson, Jerónimo Bosia y Valentina Zenere, protagonistas de El tiempo puede esperar

Según lo revelado por el propio programa de América, Castro había conversado con Peterson sobre la construcción de su personaje y “quería llegar al rodaje en las mejores condiciones posibles”.