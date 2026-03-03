"No se lo esperan...": Yanina Latorre filtró cuál es el futuro de Susana Giménez en televisión La conductora rompió el silencio y lanzó una advertencia que dejó a Telefe en estado de alerta. + Seguir en







La conductora reveló qué pasaría en 2026 con la figura de Telefe. Redes sociales

El futuro de Susana Giménez en la televisión, en Telefe, dejó de ser una incógnita, cuando Yanina Latorre reveló los planes de la conductora para este 2026. "No se la esperaban...", disparó en redes.

La exvedette tuvo un 2025 tranquilo, sin aparecer en la pantalla chica, y el canal de las pelotas le habría ofrecido para este año dos emisiones semanales, a lo que Susana "dijo que no", reveló la mujer de Diego Latorre.

Como contrapartida, la actriz ofreció viajar al Mundial de Fútbol, con sede en tres países, Estados Unidos, Canadá y México, a mitad de año, con participaciones junto a su amigo y conductor Marley, otra de las figuras de la señal.

Latorre no dijo nada más y se guardó algo de información, que tendría que ver con otros proyectos de Giménez, como un lanzamiento de streaming, o un adiós definitivo al canal de Martínez y un pase a otra empresa internacional.