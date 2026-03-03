IR A
"No se lo esperan...": Yanina Latorre filtró cuál es el futuro de Susana Giménez en televisión

La conductora rompió el silencio y lanzó una advertencia que dejó a Telefe en estado de alerta.

El futuro de Susana Giménez en la televisión, en Telefe, dejó de ser una incógnita, cuando Yanina Latorre reveló los planes de la conductora para este 2026. "No se la esperaban...", disparó en redes.

El soberano decidió quién debió abandonar la casa. 
La exvedette tuvo un 2025 tranquilo, sin aparecer en la pantalla chica, y el canal de las pelotas le habría ofrecido para este año dos emisiones semanales, a lo que Susana "dijo que no", reveló la mujer de Diego Latorre.

Como contrapartida, la actriz ofreció viajar al Mundial de Fútbol, con sede en tres países, Estados Unidos, Canadá y México, a mitad de año, con participaciones junto a su amigo y conductor Marley, otra de las figuras de la señal.

Latorre no dijo nada más y se guardó algo de información, que tendría que ver con otros proyectos de Giménez, como un lanzamiento de streaming, o un adiós definitivo al canal de Martínez y un pase a otra empresa internacional.

Susana Giménez hizo un cambio radical en 2025

En 2025, Susana Giménez se alejó de su clásico formato de entrevistas en Telefe, enfocándose en especiales, la posibilidad de viajar al Mundial de Clubes, y la filmación de una película de comedia con Diego Kaplan. A pesar de los rumores de retiro y cambios presupuestarios, fue premiada como mejor conductora en los Premios Martín Fierro 2025.

