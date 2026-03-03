Dante Spinetta salió al cruce de los rumores de noviazgo con Griselda Siciliani: "La última vez que la vi..." El músico dio un dato demoledor sobre la actriz con la que ya lo vincularon en 2017 y 2020. Cómo reaccionó la protagonista de Envidiosa. + Seguir en







Las versiones decían que la pareja se veía en el departamento de ella en Palermo. Redes sociales

Dante Spinetta salió al cruce de los rumores que hablan de una relación con Griselda Siciliani, luego de su escandalosa separación de Luciano Castro: "La última vez que la vi...", empezó.

El músico habló con un tono molesto y asombrado, sobre las versiones que lo ubicaron entrando al departamento de la protagonista de Envidiosa: "Dejen de mandar fruta... La última vez que la vi en persona fue en un cumple hace 10 años más o menos", dijo en su cuenta en X.

La información surgió del programa Puro Show, en El Trece, donde la panelista Pochis aseguró que “ella está grabando ‘Felicidades’. Lo que me contaron es que algunos días, al rato de que ella vuelve de las grabaciones, tipo 17, 18, lo ven a él ingresar al edificio de ella”. También mostraron una foto que supuestamente servía como prueba del vínculo amoroso.

Dante Spinetta en redes Redes sociales Por su parte, la actriz se mostró en una historia de Instagram, sola y en ropa de cama.: “Una ducha y a la cama, que mañana temprano”, fue su comentario para los seguidores.

Siciliani en redes Redes sociales El hijo de Luis Alberto "el Flaco" Spinetta y la bailarina ya habían sido vinculados en 2017 y 2020, aunque ninguno de ellos confirmó la relación. En cambio, cuando la prensa les consultó sobre la veracidad de la pareja, ella se limitó a decir que "es un divino". Fue hace 6 años en el programa Desayuno Americano en América.