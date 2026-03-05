Tras los asesinatos en Mineápolis: Donald Trump destituyó a Kristi Noem en Seguridad Nacional

5 de marzo de 2026 Inicio
El presidente de Estados Unidos reemplazó a la llamada “cazadora de migrantes” por el senador Markwayne Mullin. Noem, figura clave en el gabinete, pasará ahora a desempeñarse como “enviada especial para América Latina”, según anunció el jefe de Estado en sus redes sociales.

La cazadora de inmigrantes Kristi Noem junto al presidente Donald Trump. 

El presidente de Estados Unidos Donald Trump anunció este jueves la destitución de Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional, la funcionaria encargada de implementar la política migratoria en Estados Unidos. El presidente comunicó la decisión a través de su red social, donde también informó que el reemplazo será el senador por Oklahoma, Markwayne Mullin, quien asumirá el cargo el próximo 31 de marzo. La salida de la “cazadora de migrantes” se convierte en la baja más significativa hasta ahora en el segundo mandato de la administración del republicano.

El barril de petróleo crudo ya superó los u$s85.
Kristi Noem ha sido una funcionaria marcada por la polémica desde el regreso de Donald Trump al poder y había perdido peso político tras los operativos masivos contra inmigrantes indocumentados en distintas ciudades del país, que la llevó a ganarse el apodo de "cazadora de inmigrantes". La situación se complicó especialmente en Mineápolis (Minnesota), donde los operativos recientes terminaron con la muerte de dos ciudadanos estadounidenses a manos de la policía.

Kristi Noem quedó en el centro de la polémica tras defender versiones oficiales sobre las muertes ocurridas en los operativos migratorios que no coincidían con los videos de testigos. Llegó a calificar de “terrorista doméstica” a Renee Nicole Good, baleada por un agente, y aseguró que Alex Pretti portaba un arma durante un enfrentamiento, algo que resultó falso. Estas declaraciones, sumadas a su estilo mediático y a rumores sobre su relación con Corey Lewandowski, debilitaron su posición en el gabinete.

Finalmente, Trump agradeció públicamente su desempeño durante este tiempo, destacando los “espectaculares resultadosen la frontera y su papel en la política migratoria. La destitución de Noem se convirtió en la baja más significativa del segundo mandato del presidente. Según informó el presidente estadounidense en sus redes sociales, Noem seguirá dentro de la Administración Trump y será la "enviada especial para el Escudo de las Américas", una iniciativa de seguridad que el republicano va a anunciar este fin de semana en Florida, durante una cumbre con varios líderes del continente.

