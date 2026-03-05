Tras los asesinatos en Mineápolis: Donald Trump destituyó a Kristi Noem en Seguridad Nacional El presidente de Estados Unidos reemplazó a la llamada “cazadora de migrantes” por el senador Markwayne Mullin. Noem, figura clave en el gabinete, pasará ahora a desempeñarse como “enviada especial para América Latina”, según anunció el jefe de Estado en sus redes sociales. Por + Seguir en







"La cazadora de inmigrantes" Kristi Noem junto al presidente Donald Trump. X @Sec_Noem

El presidente de Estados Unidos Donald Trump anunció este jueves la destitución de Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional, la funcionaria encargada de implementar la política migratoria en Estados Unidos. El presidente comunicó la decisión a través de su red social, donde también informó que el reemplazo será el senador por Oklahoma, Markwayne Mullin, quien asumirá el cargo el próximo 31 de marzo. La salida de la “cazadora de migrantes” se convierte en la baja más significativa hasta ahora en el segundo mandato de la administración del republicano.

Kristi Noem ha sido una funcionaria marcada por la polémica desde el regreso de Donald Trump al poder y había perdido peso político tras los operativos masivos contra inmigrantes indocumentados en distintas ciudades del país, que la llevó a ganarse el apodo de "cazadora de inmigrantes". La situación se complicó especialmente en Mineápolis (Minnesota), donde los operativos recientes terminaron con la muerte de dos ciudadanos estadounidenses a manos de la policía.

Embed Kristi Noem quedó en el centro de la polémica tras defender versiones oficiales sobre las muertes ocurridas en los operativos migratorios que no coincidían con los videos de testigos. Llegó a calificar de “terrorista doméstica” a Renee Nicole Good, baleada por un agente, y aseguró que Alex Pretti portaba un arma durante un enfrentamiento, algo que resultó falso. Estas declaraciones, sumadas a su estilo mediático y a rumores sobre su relación con Corey Lewandowski, debilitaron su posición en el gabinete.