Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 5 de marzo El oficial operó a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en el Banco Nación en una semana con altibajos en medio de la incertidumbre por el conflicto militar en Medio Oriente.







El dólar oficial atraviesa una semana de altibajos. Pexels

El dólar oficial cotiza este jueves a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en el Banco Nación, luego de haber caído $15 en la rueda del miércoles, en una semana con altibajos en el contexto de temor por las consecuencias en los mercados del recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente.

El segmento mayorista muestra la misma tendencia y se ubica apenas por encima de los $1.400, a distancia del techo de la banda cambiaria, que en marzo se ubica en $1.611,54.

La escalada bélica entre Estados Unidos, Israel e Irán impactó de lleno en los mercados energéticos. El cierre del estrecho de Ormuz y la paralización de grandes instalaciones empujan al gas europeo más de 70% en dos días y al Brent por encima de los u$s82, mientras que el dólar sube frente al euro, el yen y el franco suizo, impulsado por el aumento de los precios de la energía y las compras de activos de refugio.

dólar blue billetes divisas El dólar oficial viene de caer 3,5% en febrero. Stock Dólar Banco Nación hoy La divisa estadounidense cotiza a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy El dólar blue cotiza a $1.395 para la compra y $1.415 para la venta.