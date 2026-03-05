Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 5 de marzo

El dólar oficial atraviesa una semana de altibajos.Pexels
El dólar oficial cotiza este jueves a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en el Banco Nación, luego de haber caído $15 en la rueda del miércoles, en una semana con altibajos en el contexto de temor por las consecuencias en los mercados del recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente.
El segmento mayorista muestra la misma tendencia y se ubica apenas por encima de los $1.400, a distancia del techo de la banda cambiaria, que en marzo se ubica en $1.611,54.
La escalada bélica entre Estados Unidos, Israel e Irán impactó de lleno en los mercados energéticos. El cierre del estrecho de Ormuz y la paralización de grandes instalaciones empujan al gas europeo más de 70% en dos días y al Brent por encima de los u$s82, mientras que el dólar sube frente al euro, el yen y el franco suizo, impulsado por el aumento de los precios de la energía y las compras de activos de refugio.
Dólar Banco Nación hoy
La divisa estadounidense cotiza a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en el Banco Nación.
Dólar blue hoy
El dólar blue cotiza a $1.395 para la compra y $1.415 para la venta.
Dólar mayorista hoy
El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se ubica en $1.400,50.
Dólar Tarjeta / Turista hoy
El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.846.
Dólares financieros hoy
El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.468,93 mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.427,70.