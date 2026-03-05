5 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 5 de marzo

El oficial operó a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en el Banco Nación en una semana con altibajos en medio de la incertidumbre por el conflicto militar en Medio Oriente.

Por
El dólar oficial atraviesa una semana de altibajos.
El dólar oficial atraviesa una semana de altibajos.Pexels

El dólar oficial cotiza este jueves a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en el Banco Nación, luego de haber caído $15 en la rueda del miércoles, en una semana con altibajos en el contexto de temor por las consecuencias en los mercados del recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente.

El financiamiento en moneda local revirtió la caída de enero con un alza real del 0,6%.
Te puede interesar:

El crédito bancario al sector privado repuntó en pesos y en dólares en febrero

El segmento mayorista muestra la misma tendencia y se ubica apenas por encima de los $1.400, a distancia del techo de la banda cambiaria, que en marzo se ubica en $1.611,54.

La escalada bélica entre Estados Unidos, Israel e Irán impactó de lleno en los mercados energéticos. El cierre del estrecho de Ormuz y la paralización de grandes instalaciones empujan al gas europeo más de 70% en dos días y al Brent por encima de los u$s82, mientras que el dólar sube frente al euro, el yen y el franco suizo, impulsado por el aumento de los precios de la energía y las compras de activos de refugio.

dólar blue billetes divisas
El dólar oficial viene de caer 3,5% en febrero.

El dólar oficial viene de caer 3,5% en febrero.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cotiza a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.395 para la compra y $1.415 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se ubica en $1.400,50.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.846.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.468,93 mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.427,70.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.427.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El gigante de Wall Street cerró su trade ganador en Argentina.

Alarma en la city: un peso pesado de Wall Street salió de los bonos argentinos

Los bonos argentinos rebotaron y el riesgo país cayó 7%.

Respiro en los mercados: los ADRs suben hasta 5% en Wall Street y los bonos rebotan en una jornada positiva

El dólar oficial bajó luego del rebote que tuvo el martes, tras un comienzo de mes a la baja.

El dólar en el Banco Nación se estabilizó y cerró en $1.420

La autoridad monetaria adquirió u$s17 millones.

El Banco Central redujo el ritmo de compra de divisas y las reservas cayeron casi u$s400 millones

Los activos argentinos operan en baja este martes con muy malos resultados en los ADRs en Nueva York.

Martes negro para los ADRs argentinos en Wall Street: se disparó el riesgo país y cayeron con fuerza los activos

El dólar oficial se despertó en el arranque del mes.

El dólar cortó la racha bajista y trepó con fuerza en medio de la tensión global

Rating Cero

La película despliega una mirada sensible sobre temas universales.
play

Un matrimonio grande se debe mudar de su departamento: la emotiva película que es tendencia en Netflix

Marvel estuvo envuelto en una importante polémica.

Era una parte fundamental de Marvel pero se alejó de los cines por una fuerte polémica y ahora regresará: qué actor es

En el catálogo actual de Netflix, se posiciona como una opción ideal para quienes buscan cine clásico con encanto atemporal.
play

Esta famosa película con Diane Keaton llegó a Netflix y está entre lo más visto: de cuál se trata

El estilo de Melanie Griffith, la actriz ícono de los 80, hoy. 

La impresionante transformación de Melanie Griffith: está igual a Meg Ryan en los 90

El gran comienzo de Gran Hermano Generación Dorada 2026. 

Gran Hermano 2026: se filtró un escándalo de uno de los participantes más polémicos y podría ser eliminado

Mariana Enriquez y Rosalía en una entrevista distinta. 
play

Rosalía confirmó cuál es la cualidad que más valora en un hombre: "Que sea gay"

últimas noticias

Todo lo que tenés que saber de la Fórmula 1 en 2026.

Arranca la Fórmula 1: el calendario completo de la temporada 2026 y cómo ver las carreras en vivo

Hace 21 minutos
play
La película despliega una mirada sensible sobre temas universales.

Un matrimonio grande se debe mudar de su departamento: la emotiva película que es tendencia en Netflix

Hace 26 minutos
Desfinanciamiento universitario: docentes de la UBA anunciaron un paro por tiempo indeterminado

Desfinanciamiento universitario: docentes de la UBA anunciaron un paro por tiempo indeterminado

Hace 31 minutos
Elegir bien la modalidad puede mejorar el resultado final obtenido.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 900.000 pesos a 30 días en marzo 2026

Hace 42 minutos
El titular de la UIA pidió defender más al sector empresarial. 

Nuevo reclamo de la UIA al Gobierno: "Criticar al sector empresario no nos lleva a ningún lado"

Hace 45 minutos