Daniela Ballester, tras el ACV y antes de su vuelta a la televisión: "La vida te cambia en un segundo"

La conductora de C5N reflexionó sobre la salud y los factores que la ayudaron a recuperarse sin secuelas. "Es fundamental hablar de estas cosas, un ACV le puede pasar a cualquiera", sostuvo.

La conductora Daniela Ballester habló del accidente cerebrovascular (ACV) hemorrágico que sufrió el jueves 19 de febrero pasado, por el que estuvo 15 días internada en terapia intensiva, y dejó un mensaje de agradecimiento a los médicos, su familia, seguidores y colegas ante este incidente de salud. "La vida te cambia en un segundo", reflexionó con C5N.

La periodista compartió detalles de lo que describió como un "susto con mucha suerte", tras el accidente cerebrovascular que cambió su perspectiva de vida de un momento a otro: "Estoy igual que antes y agradecida por esta nueva oportunidad".

Fiel a su rol de comunicadora, Ballester relató cómo empezó el episodio para alertar a la audiencia. "De pronto me encontré tirándome en el piso con un hormigueo en las manos. Era lo que yo había escuchado en televisión hablando con médicos", recordó.

Esta información fue vital: reaccionó rápido, llamó a una vecina y a un médico, y logró un traslado rápido al Sanatorio Los Arcos, en el barrio de Palermo, que resultó fundamental para su recuperación sin secuelas.

A pesar de la gravedad inicial del cuadro, que incluyó 15 días en terapia intensiva bajo monitoreo constante, los profesionales de la salud confirmaron que su evolución fue óptima. Daniela confió a C5N que hubo factores a favor, como no ser fumadora, hacer actividad física regularmente y mantener una vida sana, que hicieron que su cuerpo respondiera con mayor fortaleza al tratamiento.

Por otra parte, los especialistas le aseguraron que no hubo una acción específica que ella pudiera haber hecho para evitarlo, pero sí le sugirieron un cambio de ritmo. "La recomendación es no andar corriendo de acá para allá", confesó Ballester, y destacó: "Es fundamental hablar de estas cosas, un ACV le puede pasar a cualquiera".

La locutora se prepara para retomar sus programas en C5N en los próximos días: conduce El Diario, junto a Julián Guarino, de lunes a viernes a las 18, y Desafío 2026, los domingos a las 19:30. "El cariño de mis compañeros es algo hermoso dentro de todo lo malo que viví; vuelvo pronto", remarcó.

El valor de los afectos y la salud

Ballester se mostró conmovida y dejó palabras de reconocimiento para los trabajadores de la salud: "El trabajo de los médicos y enfermeros es todo". Además, destacó el rol de sus hermanos y su familia, que la acompañaron durante el complejo proceso que calificó como "agotador para el cuerpo".

"Soy la misma persona que antes, pero con ganas de hacer las cosas más tranquila. Te das cuenta de que estamos acá para pasarla bien; lo más importante es estar sano para disfrutar", concluyó la periodista.

Actualmente, Daniela se encuentra en su casa con el alta médica, y se prepara para reencontrarse con su público, después de convertirse en una voz activa de la prevención y el cuidado de la salud.