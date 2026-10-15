Giro inesperado en el caso Julio Iglesias: vuelve a quedar complicado ante la Justicia española Luego de una primera denuncia en enero, el Ministerio Público considera ahora que la Audiencia Nacional es competente para analizar la querella de dos exempleadas del cantante. El juez debe decidir en los próximos días si inicia una investigación. Agregar C5N en









La situación judicial de Julio Iglesias vuelve a complicarse.

La Fiscalía de España cambió de criterio en la causa que involucra a Julio Iglesias: ahora considera que la Audiencia Nacional, el tribunal madrileño que juzga delitos complejos y algunos cometidos en el exterior, sí puede investigar la denuncia presentada contra el cantante por presunta agresión sexual y otros delitos contra dos exempleadas.

El fiscal Vicente González Mota envió un escrito al juez instructor Antonio Piña, a quien le tocó el caso, en el que sostiene que el tribunal tiene competencia para abrir una causa. No se trata de una imputación ni de una investigación en marcha: corresponde al magistrado resolver si inicia las pesquisas o archiva el trámite, decisión que debe tomar en los próximos días.

Por qué es un giro En enero, las dos mujeres, identificadas con los nombres ficticios de Rebeca y Laura, presentaron su primera denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que tomó declaración a ambas y abrió diligencias preliminares. Pero terminó archivando el caso por falta de competencia: argumentó que no había “vínculos relevantes” con España, ya que los hechos ocurrieron en el exterior, las denunciantes no tenían relación con el país y el denunciado no estaba allí.

Revés para Julio Iglesias en la Justicia española, aunque todavía podría salir airoso. Redes sociales En septiembre, con el patrocinio de la ONG Women's Link Worldwide, las exempleadas fueron directamente a los juzgados con una querella. Sostienen que sufrieron agresiones sexuales y malos tratos en 2021, mientras trabajaban en propiedades del cantante, de 83 años, en Bahamas y República Dominicana. La ONG considera que los hechos podrían constituir delitos de trata de personas con fines de trabajo forzado y servidumbre, contra la libertad sexual, lesiones, trato degradante y contra los derechos laborales.

El nuevo informe, que no consigna los motivos del cambio, fue visado por la fiscal de Sala coordinadora de Trata de Personas y Extranjería, porque la cúpula de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que había fijado el criterio del archivo en enero, decidió apartarse.