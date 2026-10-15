González Catán: revelan detalles del ataque a balazos de un alumno a un compañero

El autor del ataque quedó detenido, mientras que la víctima sufrió heridas en el abdomen y en uno de sus brazos.

Un adolescente de 15 años quedó detenido luego de haber disparado a un alumno en la Escuela N°58 en González Catán, en el partido bonaerense de La Matanza. La víctima de 18 años fue intervenida quirúrgicamente y está fuera de peligro.

La secuencia se dio pasado el mediodía del miércoles cuando el agresor que llevó una pistola Bersa calibre 22 a la institución y terminó hiriendo a otro estudiante. La madre del joven herido dio detalles de cómo se dio la secuencia. “ El chico sacó el arma para mostrarle, pero también apuntaba a todos los chicos , y desgraciadamente lo hirió a él. Mi hijo recibió tres tiros: fueron en el brazo y otro en el estómago ”, explicó Sandra desde la puerta del Hospital Simplemente Evita donde se encuentra el joven internado y agregó: “Él no pude creer que le pasó eso con su amigo, pero que se le escapó la bala”.

En un principio, se indicó que el ataque se dio en el baño del establecimiento estudiantil, sin embargo, con el correr de las horas y de acuerdo a la investigación del fiscal Marcelo Germinario, según los testimonios de los testigos la agresión se dio en el patio del colegio.

Al mismo tiempo, la mujer señaló que el chico “estaba dolorido anoche, pero fuera de peligro”. “Mi nene nunca tuvo una amenaza de nadie, lo quiere todo el mundo y nunca tuvo problemas con nadie. Yo no conozco al chico que lo hirió”, indicó sobre el vínculo que existe entre los jóvenes.

La mujer relató que cuando recibió el llamado en el que le avisaron lo que le pasó a su hijo estaba trabajando. “ Me dijeron que mi hijo había tenido un accidente , pero pensé que se había lastimado mientras hacía gimnasia, nunca imaginé que le habían disparado. Casi me desmayo ”, sostuvo.

El adolescente que llevó un arma a la escuela e hirió a un alumno quedó detenido

Según se informó la llamada al 911 se registró a las 12:56 y, cinco minutos después, se presentó un móvil de la Comisaría Sur Cuarta. El alumno de 15 año que portaba el arma quedó detenido.

Durante la investigación, la Policía secuestró el arma de fuego utilizada, una pistola Bersa calibre 22, que el responsable descartó tras el incidente. Durante la investigación, la Policía secuestró el arma de fuego utilizada que el responsable descartó tras el incidente. La causa quedó caratulada como “homicidio agravado por el uso de arma de fuego con el grado de tentativa y portación ilegal de arma de fuego”.

"El menor va a ser trasladado a un Instituto del Organismo de la Niñez. El próximo martes habrá una audiencia para determinar los pasos a seguir. El chico de 15 que fue con un arma al colegio tiene una historia por detrás de mucho dolor: ahora vive con su tío y cuatro hermanos más. La madre del menor tiene una perimetral y no puede acercarse a su hijo porque hay denuncias previas por maltrato. El joven ha estado en un hogares de menores y se escapó de dos", dio más detalles la periodista Yanina Álvarez en La Mañana por C5N.