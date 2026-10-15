15 de octubre de 2026 Inicio
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Qué dice el último parte médico del papa León XIV: revelaron cómo se recupera el pulmón operado

El sumo pontífice atraviesa su tercer día internado tras la operación por un nódulo pulmonar. La Santa Sede informó que el Papa realizó sus "actividades diarias de forma autónoma y sigue realizando una fisioterapia completa".

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¿Cómo está el Papa?

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Vatican Media

La oficina del Vaticano emitió un nuevo parte médico del papa León XIV en su tercer día de internación en el hospital Gemelli, luego de haber sido operado el 13 de octubre por un nódulo pulmonar. “Se sometió a controles rutinarios”, explicaron.

Tras tres horas en el quirófano, el Santo Padre superó una cirugía de pulmón planificada.
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El doctor Luigi Carbone y el profesor Stefano Margaritora comunicaron que los resultados de los controles fueron normales y la radiografía de tórax mostró una “buena recuperación del pulmón operado”.

“Ha realizado las actividades cotidianas de manera autónoma. La sesión de fisioterapia ha incluido actividades motoras completas. En conjunto, la evolución posoperatoria transcurre con normalidad”, explicaron.

En el últmo parte había indicado “ha transcurrido bien la noche en el hospital, se ha levantado y ha desayunado”, informaron.

El sumo pontífice fue sometido a una intervención quirúrgica en la que los médicos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica de cirugía videoasistida. La Santa Sede aseguró que la evolución posoperatoria es normal.

Cuándo tendrá el alta el papa León XIV tras la operación

El Vaticano estima que León XIV permanecerá hospitalizado aproximadamente una semana, pero todo dependerá de su evolución en la clínica. La Santa Sede canceló sus compromisos oficiales hasta el próximo 20 de octubre.

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