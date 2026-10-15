Todo mal: un familiar de Emanuel Ortega hizo estallar la polémica con una crítica a Julieta Prandi

Martín Ortega, hermano del cantante, opinó sobre la modelo sin confirmar el motivo de la ruptura. Ella rompió el silencio y dio a conocer cómo atraviesa este momento.

Martín Ortega, hermano de Emanuel , opinó sobre la separación de la pareja con una declaración que llamó la atención. En una entrevista con LAM, definió a Julieta Prandi : "Julieta es celosa. No la conozco demasiado, pero sé que es celosa", sostuvo.

Consultado por las versiones sobre otras mujeres en la vida del cantante, planteó una hipótesis. "Tal vez se pudo haber enojado. Eso es un tema de ellos", afirmó, y remarcó que se trata de una cuestión de la intimidad de la expareja. El periodista le propuso que los celos pudieron ser "la gota que rebalsó el vaso", y ahí llegó su definición sobre la modelo.

Martín no confirmó que hubiera existido una infidelidad ni presentó los celos como una causa comprobada del final del vínculo. Sus dichos se limitaron a plantear una posibilidad en medio de las versiones que circulan.

También admitió que la ruptura lo tomó por sorpresa . "A todos nos sorprendió la separación. Escuché muchas cosas", reconoció, y explicó por qué no estuvo en la boda. "Nos avisaron menos de una semana antes. Yo estaba en medio de una mudanza y el mensaje de ellos era relajado, así que me pareció que podía faltar".

Sobre su hermano lo describió como reservado y amable . "Ema es, a veces, demasiado callado, de muy bajo perfil. Él es muy educado", señaló. Y agregó que lo vio hace poco. "Lo acabo de ver a Emanuel. Lo vi bien, dentro de lo que es estar bien en esta situación, que no es cómoda ni simpática para nadie".

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"Estoy avergonzada": Julieta Prandi rompió el silencio tras su separación con Emanuel Ortega

El lunes, Julieta Prandi anunció su separación a través de un comunicado en sus historias de Instagram. La pareja había pasado por el registro civil 27 días antes. Luego de 48 horas de silencio, la modelo se comunicó con la panelista de LAM Pilar Smith. "La llamé a Julieta Prandi, me atendió y me dijo que por ahora no quiere dar notas. Que necesita recuperar su paz, que está avergonzada de toda esta situación", relató Smith.

Según la panelista, la modelo iniciará un viaje sola para despejarse del ruido mediático. "Tocó fondo y terminó de desilusionarse por este episodio que contamos. El lunes, además, se iba de luna de miel y ahora necesita irse de viaje sola. Está tranquila porque hizo todo. Todo creo que es que fue perdonando todo y dejando pasar. Tocó fondo", explicó.

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Una íntima amiga de Prandi le contó a Smith que la ve destrozada, sobre todo por las especulaciones negativas en torno a su persona. "La amiga me dijo que la ve triste, que la ve humillada y que, más allá de su dolor por haber descubierto a Emanuel a días de haberse casado, lo que le duele es que digan que lo presionó para casarse", indicó.

Ángel de Brito recordó que dos meses antes de la boda, en LAM habían contado que el músico le había sido infiel a su entonces novia, y que eso lo habría llevado a pedirle matrimonio para recomponer la confianza. En aquella oportunidad, Julieta Prandi lo negó. "Ni idea, porque no es la primera vez que me dicen esto. Creo que es la tercera vez que me vienen a buscar por lo mismo", había dicho.