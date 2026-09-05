Julio Iglesias, contra las cuerdas: dos exempleadas lo demandaron por trabajo forzado

El cantante español ya había sido denunciado por otras cuestiones. La información se conoció por parte de ONG Women's Link Worldwide.

Dos exempleadas de Julio Iglesias presentaron una nueva querella ante la justicia de su país acusándolo de agresión sexual, acoso continuado y someterlas a condiciones laborales forzadas . Los hechos se habrían desencadenado mientras trabajaban en sus residencias de Las Bahamas y Punta Cana en 2021.

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Las denunciantes, que son una antigua empleada doméstica y una fisioterapeutas, son representadas por la ONG Women's Link Worldwide.

Las acciones legales se dan luego de que la Audiencia Nacional archivara una presentación realizada en enero por considerarse incompetente territorialmente.

No obstante, la organización patrocinante sostiene que los tribunales españoles tienen jurisdicción en virtud de las leyes, que permiten perseguir delitos graves cometidos por ciudadanos españoles en el extranjero, siempre que estén tipificados en el país donde ocurrieron.

Según la denuncia, las trabajadoras sufrieron agresiones físicas, vejaciones e imposiciones como revisiones ginecológicas, pruebas de embarazo y análisis de enfermedades de transmisión sexual obligatorios.

Por su parte, el artista de 82 años rechazó categóricamente los señalamientos, los cuales calificó de "absolutamente falsos" y negando haber abusado o coaccionado a ninguna persona.

Desde Women's Link Worldwide enfatizaron que el Estado español tiene la obligación de garantizar el acceso a la justicia de las víctimas con imparcialidad, independientemente del perfil público del denunciado.