EN VIVO

Multituduniario reclamo

Quinta Marcha Federal Universitaria: la comunidad educativa se moviliza al Congreso por presupuesto y salarios

Con el respaldo de gremios y organizaciones sociales, las casas de estudio vuelven a manifestarse bajo el lema "por la educación, la soberanía y la democracia". El CIN pide $11 billones para garantizar el funcionamiento.

- 15 de octubre 2026 - 08:19
Quinta Marcha Federal Universitaria: la comunidad educativa se moviliza al Congreso por presupuesto y salarios
En esta ocasión

En esta ocasión, la Marcha Federal Universitaria moviliza al Congreso.

EN VIVO

La quinta Marcha Federal Universitaria, convocada por estudiantes, docentes, no docentes y rectores con el respaldo de organizaciones sociales, gremios y distintos sectores políticos, se realiza este jueves a partir de las 13:30 frente al Congreso bajo el lema "por la educación, la soberanía y la democracia".

"Ante la falta de respuesta en el ámbito paritario y judicial, el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y en el marco del debate parlamentario del Presupuesto 2027, nos volvemos a encontrar para defender la universidad pública argentina y el sistema científico nacional", expresaron desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

Si bien en una primera instancia se había analizado realizar la concentración en el Palacio de Tribunales para apuntar al rol judicial en el conflicto, finalmente rectores, gremios docentes, no docentes y agrupaciones estudiantiles acordaron fijar el acto central en las puertas del Poder Legislativo.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de CIN (@cin.oficial)

El cambio de escenario hacia el Congreso responde de manera directa al inicio del debate parlamentario sobre el Presupuesto 2027 y la sesión especial convocada por la oposición para tratar Morosidad, Emergencia en Discapacidad y rechazo del DNU 70/23.

Quinta Marcha Federal Universitaria: los cortes de tránsito en la zona del Congreso

Los ministerios de Seguridad de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires despliegan un amplio operativo de las fuerzas de seguridad, con vallado en los alrededores del Congreso y de la Plaza de Mayo y cortes en arterias como las avenidas Callao, Entre Ríos, Rivadavia e Hipólito Yrigoyen, y en las transversales al Palacio Legislativo: Riobamba, Solís, Combate de los Pozos, Virrey Cevallos y Adolfo Alsina.

Sesión clave en Diputados

La movilización del jueves se realizará en paralelo a una sesión especial de la Cámara de Diputados, convocada para las 14, en la que la oposición buscará avanzar con la derogación del DNU 70/2023, un proyecto de alivio para las familias endeudadas y la prórroga de la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta fines de 2027.

La quinta Marcha Federal Universitaria tendrá su acto central a las 16 en Plaza Congreso. Las organizaciones convocantes esperan una movilización masiva para reclamar que se cumpla la ley y defender el financiamiento de la educación pública.

Estudiantes del Nacional Buenos Aires tomaron el colegio en la previa a la Marcha Universitaria

Estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires resolvieron tomar el establecimiento en la previa a la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para este jueves 15 de octubre en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La movilización tendrá como epicentro la Plaza Congreso y se espera una importante convocatoria de estudiantes, docentes, gremios y organizaciones políticas y sociales.

La decisión fue adoptada en una asamblea estudiantil y se enmarca en las protestas contra las políticas del Gobierno de Javier Milei y el incumplimiento de la norma que establece recursos para las universidades públicas.

“Los estudiantes decidieron en asamblea la toma del colegio en defensa de la Ley de Financiamiento Universitario. Hacia la quinta marcha federal y universitaria y contra el DNU 70 de Milei. Hoy, a un año del vencimiento de la ley de Financiamiento Universitario, vamos a tomar el colegio, vamos a ser miles en la calle defendiendo la Ley de Financiamiento Universitario y posicionándonos en contra del gobierno de Milei”, sostuvo Malena Lourido, estudiante y militante de la agrupación Oktubre del colegio.

Lanzaron una campaña audiovisual por la quinta marcha por la ley de Financiamiento Universitario

La Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) lanzaron una campaña audiovisual para convocar a la 5° marcha por el cumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario bajo el lema "No normalicemos el incumplimiento de la ley. Las leyes se cumplen. Siempre".

El CIN había confirmado al inicio de octubre que la 5° Marcha Federal Universitaria se llevará a cabo este jueves 15 de octubre a las 13:30 frente al Congreso. La convocatoria busca dar una respuesta unificada a la crisis presupuestaria, el retraso salarial, el deterioro del sistema científico nacional y el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario.

Si bien en una primera instancia se había analizado realizar la concentración en el Palacio de Tribunales para apuntar al rol judicial en el conflicto, finalmente rectores, gremios docentes, no docentes y agrupaciones estudiantiles acordaron fijar el acto central en las puertas del Poder Legislativo.

Financiamiento universitario: la Justicia impuso multas de $100.000 por día al Gobierno por incumplir la ley

El Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N.º 11 a cargo del juez Martín Cormick resolvió aplicar multas diarias de $100.000 al titular de la Jefatura de Gabinete por el incumplimiento de una orden judicial en la causa impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional y otras partes contra el Estado nacional.

En la resolución, dictada en octubre de 2026, el juez sostuvo que, ante el “incumplimiento verificado”, correspondía hacer efectivo el apercibimiento dispuesto el 30 de septiembre y avanzar con la aplicación de astreintes. La resolución fue dictada este miércoles y el Gobierno puede apelar.

La sanción económica se fijó en una primera etapa y podrá modificarse tanto el monto como los funcionarios alcanzados, según advirtió el magistrado.

La causa está vinculada con el reclamo contra el Estado nacional por el cumplimiento del Decreto 759/2025, en el marco del conflicto por el financiamiento universitario.

Las universidades vuelven a las calles: el reclamo por la asfixia presupuestaria

Con un ajuste del 45% en sus presupuestos y una pérdida del poder adquisitivo del 34% para los salarios docentes y no docentes, las comunidades universitarias retoman las protestas. La Justicia ya falló en dos instancias a favor de las universidades y fijó multas diarias para que el Gobierno libere los fondos retenidos.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de C5N (@c5n)

Noticias relacionadas

Imagen aérea de la marcha contra la reforma laboral. 

La Justicia suspendió por tres meses dos artículos clave de la reforma laboral

milei respaldo a flavio bolsonaro en washington y llamo dictador comunista a lula

Milei respaldó a Flávio Bolsonaro en Washington y llamó "dictador comunista" a Lula