Quinta Marcha Federal Universitaria: la comunidad educativa se moviliza al Congreso por presupuesto y salarios

Estudiantes del Nacional Buenos Aires tomaron el colegio en la previa a la Marcha Universitaria

Estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires resolvieron tomar el establecimiento en la previa a la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para este jueves 15 de octubre en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La movilización tendrá como epicentro la Plaza Congreso y se espera una importante convocatoria de estudiantes, docentes, gremios y organizaciones políticas y sociales.

La decisión fue adoptada en una asamblea estudiantil y se enmarca en las protestas contra las políticas del Gobierno de Javier Milei y el incumplimiento de la norma que establece recursos para las universidades públicas.

“Los estudiantes decidieron en asamblea la toma del colegio en defensa de la Ley de Financiamiento Universitario. Hacia la quinta marcha federal y universitaria y contra el DNU 70 de Milei. Hoy, a un año del vencimiento de la ley de Financiamiento Universitario, vamos a tomar el colegio, vamos a ser miles en la calle defendiendo la Ley de Financiamiento Universitario y posicionándonos en contra del gobierno de Milei”, sostuvo Malena Lourido, estudiante y militante de la agrupación Oktubre del colegio.