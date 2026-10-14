Murió Jorge "Roña" Castro y estalló el escándalo familiar: la fuerte interna entre sus hijos y su última pareja

El excampeón mundial de boxeo falleció a los 59 años en Morón. En medio del dolor, su última novia reveló cómo se enteró de la noticia, expuso la distancia que mantiene con la familia del deportista y confesó su temor a quedar afuera del último adiós.

Tras confirmarse la muerte de Jorge “Roña” Castro , salió a la luz una desconocida interna familiar que involucra a los seres queridos del excampeón mundial de boxeo. Noelia Vigliarolo , su última pareja, rompió el silencio en A la Barbarossa y reveló cómo se enteró del fallecimiento del deportista. Además, expresó su temor ante la posibilidad de quedar excluida del velorio por decisión de la familia.

A lo largo de su vida, Castro mantuvo varias relaciones y fue padre de 15 hijos. En más de una oportunidad, el exboxeador reconoció públicamente que no tenía una buena relación con algunos de ellos, aunque aseguró que, pese a las diferencias y los conflictos familiares, siempre había intentado estar presente en sus vidas. E n este contexto, las últimas horas trascendió que algunos de ellos nunca aceptaron su vínculo con Noelia.

Durante la entrevista con Georgina, la joven explicó que estaba en la casa esperando a Jorge, cuando se enteró: un amigo del boxeador la llamó para darle la devastadora noticia. “Quería saber si era verdad que había fallecido. Imagínate cómo me puse. Ahí fui al Bingo porque había unos conocidos que me contaron lo que había pasado ”, relató entre lágrimas.

A los 59 años falleció Jorge "El Roña" Castro debido a una descompensación: hablamos con Noelia, la última pareja del exboxeador Mirá #ALaBarbarossa en Telefe https://t.co/hkDZL9al9y

Luego contó la angustia que le generaba quedarse sola en un momento así: “Después de eso, nadie se acercó a hablar conmigo. Me vine a mi casa porque la familia tenía que hacer trámites y ni siquiera me dijeron en dónde lo van a velar . Nadie me da aviso de nada, me voy a enterar por los medios".

"Me hablo con algunos, con otros no porque ellos eligieron no tener relación conmigo y lo respeto. Jamás le negué la entrada a ninguno a mi casa, pero tenían que aceptar que su papá tenía otra pareja". Y pidió respeto: " No se puede jugar con el dolor. Hay momentos en los que tenés que ser feliz y dejar que los demás lo sean. Podés quererme o no quererme, pero yo fui su pareja ", expresó, sobre su relación con los hijos.

Horas más tarde, habló con Intrusos y remarcó la distancia que mantiene con la familia de él, aunque aseguró que estará presente como él hubiera querido. "Se encargó la familia de él, a mí no me hicieron partícipe de nada y voy a ir a despedir a mi pareja como él hubiese querido. Con algunos de los hijos del Sur tengo relación y yo voy a despedir al amor de mi vida", concluyó.

Murió Roña Castro: La desgarradora despedida de su novia en redes sociales

Luego de descompensarse en el bingo de Morón, su pareja Noelia Vigliarolo lo despidió con un desgarrador mensaje en las redes sociales. “Te voy a extrañar tanto, amor de mi vida”, escribió.

“Ay mi amor, no me alcanza tantas cosas que vivimos en estos añitos juntos. Nosotros sabemos lo mucho que nos amábamos y nos vamos a amar siempre. Te voy a extrañar tanto amor de mi vida. La casa va a estar vacía sin vos”, escribió.

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Y agregó: “Nosotros siempre compañeros con nuestras diferencias, pero nunca nos soltamos la mano. Gracias por hacerme conocer lo que es amar y de la manera que lo vivimos. Viajamos, convivimos compartimos... Gracias por cuidarme tanto, nunca me voy a olvidar de tus palabras y de decirme cuánto me amabas”.

Además, en el posteo reveló que tenían pensado comprometerse el día de la madre en el viaje a la Costa Atlántica. “No sé cómo voy a hacer para seguir sin vos mi amor, se me fue la vida. Te voy a amar siempre mi Roñis. Hasta siempre amor de mi vida, no sabes cuánto te vamos a necesitar”.