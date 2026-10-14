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Escándalo: se filtró la frase que Mauro Icardi le habría dicho a su hija sobre Wanda Nara

Ángel de Brito reveló un polémico episodio familiar que desató una nueva controversia.

Sigue la batalla entre la conductora y el futbolista.

Sigue la batalla entre la conductora y el futbolista.

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Un nuevo escándalo entre Mauro Icardi y Wanda Nara estalló después de que el periodista y conductor Ángel de Brito revelara en su programa de televisión una polémica frase que el futbolista presuntamente le habría dicho a una de sus hijas antes de viajar a Estados Unidos.

Nora Colosimo y Wanda Nara.
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Según contó el periodista en una de las últimas emisiones, la niña habría comenzado a llorar cuando su padre se preparaba para irse y dejarla al cuidado de empleadas domésticas. En ese contexto, Icardi le habría dicho: “Llamá a la gorda pelotuda de tu mamá para que te venga a buscar”.

Ángel de Brito amplió la información en LAM (América TV) y reprodujo otra versión de la expresión atribuida al delantero: “La gorda pelotuda de tu mamá, ¿dónde está? Llamala y te dejo en el canal. O llamala Zaira”. Se trata de declaraciones difundidas por el conductor, no de palabras confirmadas directamente por Icardi.

El conflicto se agravó cuando Wanda Nara llamó al 911 para intentar ingresar al barrio privado donde vive su expareja y comprobar quién estaba cuidando a la menor. Según lo informado en Intrusos, la empresaria sospechaba que se encontraba allí una empleada con la que había tenido conflictos anteriores.

Durante el debate televisivo, Karina Iavícoli también se refirió a las agresiones verbales entre los protagonistas y recordó una expresión previa de Wanda contra el futbolista: “Ella el otro día le dijo psiquiátrico. Digo, porque para ser justos, no para defender a Mauro, que ni lo conozco”.

Wanda Nara y Mauro Icardi.

Wanda Nara y Mauro Icardi.

El enojo de Nora Colosimo con Mauro Icardi

Nora Colosimo, madre de Wanda Nara, expresó su malestar por la decisión de Mauro Icardi de adelantar un viaje a Estados Unidos y por cómo habría afectado emocionalmente a su nieta menor. La mujer habló del episodio en Ángel Responde, el programa de Ángel de Brito en Bondi Live.

Uno de los testimonios más fuertes de Colosimo estuvo relacionado con la reacción de la niña al enterarse de la partida de su padre. “La nena llama llorando a la mamá y le dice: ‘Papá se fue a Disney con los nenes de su pareja’”, relató la madre de la conductora.

Según la versión de Nora Colosimo, el futbolista habría modificado las vacaciones que tenía previstas, una decisión que generó angustia en su hija. El viaje de Icardi a Estados Unidos, vinculado con los hijos de su pareja, volvió a profundizar las diferencias familiares.

La situación también quedó atravesada por la disputa entre Wanda Nara y Mauro Icardi respecto del cuidado de sus hijas. La intervención policial y las versiones sobre las personas que permanecían en la vivienda sumaron tensión a un conflicto que volvió a ocupar los programas de espectáculos.

Las declaraciones de Ángel de Brito y Nora Colosimo pusieron el foco en el impacto emocional que estas situaciones habrían tenido sobre la menor. Mientras tanto, las expresiones atribuidas al futbolista continúan siendo parte de los relatos periodísticos y familiares difundidos públicamente, sin que constituyan por sí mismas una confirmación de lo sucedido.

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