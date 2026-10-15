Kristalina Georgieva aseguró que Argentina podría cancelar el pago de la deuda antes de 2034

“Ellos van a ser como Grecia, van a repagar”, afirmó la titular del FMI en una charla sobre la economía mundial junto a Luis Caputo, el jefe de Finanzas de Tailandia y el presidente del banco central de Nigeria, Olayemi Cardoso. Por su parte, el ministro de Economía defendió el modelo, destacó la política del RIGI y vaticinó un "mejor desempeño" en los próximos años.

La titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, aseguró este jueves que Argentina podría cancelar el pago de la deuda que tiene con el organismo antes del vencimiento previsto , en 2034. “Ellos van a ser como Grecia, van a repagar”, expresó durante una charla sobre la economía mundial junto a Luis Caputo, el jefe de Finanzas de Tailandia y el presidente del banco central de Nigeria, Olayemi Cardoso.

Titulado “Debate sobre la economía mundial: Forjar economías resilientes y dinámicas para el futuro”, el evento se llevó a cabo en el marco de las Reuniones Anuales del del FMI y el Banco Mundial que se llevan a cabo en Bangkok, Tailandia. Durante su intervención, Caputo defendió el modelo del Gobierno, destacó la política del RIGI y vaticinó un "mejor desempeño" en los próximos años.

Luego de que Georgieva, pronostique un repago por parte de Argentina, lo compare con Grecia y anticipe que ambos países "aprendieron la lección y pusieron la casa en orden", el titular del Palacio de Hacienda fue por más y agregó a la prensa presente: “ Te sorprenderás , sí. Eso ya está ocurriendo. Es un gran desafío para Argentina ”.

La jefa del FMI dijo que ambas naciones, y otras tantas, entendieron que “ no se puede gastar continuamente más de lo que se tiene ”.

Durante el evento, en el que también participaron Kyriakos Pierrakakis, presidente del Eurogrupo y ministro de Economía y Finanzas de Grecia; Ekniti Nitithanprapas, viceprimer ministro y ministro de Finanzas de Tailandia; Olayemi Cardoso, presidente del Banco Central de Nigeria; y moderado por Lisa Abramowicz, Caputo remarcó que gracias a las políticas de Javier Milei logró “eliminar el déficit fiscal heredado, que era de cinco puntos del PBI, en el primer mes de mandato”.

“No lo hicimos subiendo impuestos sino reduciendo el gasto público en un 30%. En cierto modo, desmentimos el mito de que la consolidación fiscal era políticamente impopular”, añadió, al tiempo de destacar que “nuestro Presidente mantiene un nivel de popularidad significativamente mayor que cualquiera de sus antecesores presidenciales que gestionaban déficit fiscales significativos”.

En la misma línea, el Caputo indicó que “también desafiamos la teoría de que esto podría ser recesivo” e hizo hincapié en que “Argentina crecerá por tercer año consecutivo”. “Además, fuimos capaces de reducir la inflación desde el 211% en 2023 al 30% actual, una cifra aún alta, pero en un proceso de desinflación muy bueno, y fuimos capaces de generar más de 500.000 empleos”, agregó.

Luis Caputo estuvo presente en las charlas abiertas del FMI.

Durante el evento, el titular del Palacio de Hacienda recordó que desde el desembarco libertario se ordenó la economía “sin violar ningún contrato, respetando siempre la santidad de los contratos y la propiedad privada, algo que Argentina nunca había hecho en el pasado, por eso, la mayoría de las empresas de todo el mundo ahora quieren invertir en Argentina”.

“Nos están recompensando con un voto de confianza al invertir grandes sumas de dinero en la economía real. En el RIGI estamos hablando de 200.000 millones de dólares para desplegar en los próximos años. Eso es casi un tercio de nuestro PBI”, precisó Caputo, al tiempo que explicó que estas inversiones “definitivamente garantizarán que nuestra productividad mejore, que nuestra tasa de crecimiento mejore, que creemos más empleos y de mejor calidad”.

El Ministro de Economía, @LuisCaputoAr, en el evento organizado por el FMI “Debate sobre la economía mundial: Forjar economías resilientes y dinámicas para el futuro”: “Desde que el presidente @jmilei llegó al gobierno eliminamos 5 puntos de déficit fiscal en el primer mes de… pic.twitter.com/ii0xrmt6t7 — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) October 15, 2026

Finalmente, Caputo concluyó afirmando: “cuando me preguntan cuál es el mayor riesgo a la hora de invertir en nuestro país, me gusta decir que el mayor riesgo es no invertir en Argentina, porque definitivamente no tengo ninguna duda de que vamos a seguir este camino y de que Argentina será una de las economías con mejor desempeño en los próximos años”.